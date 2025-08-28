Новини
Луис де ла Фуенте: Наслаждавайте се на играта на Ямал, оставете личния му живот

28 Август, 2025

В интервю за  програмата Radiogaceta de los Deportes, де ла Фуенте подчерта, че Ямал трябва да се наслаждава на играта по същия начин, както го прави Лионел Меси

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте призова критиците на младия талант на Барселона Ламин Ямал да спрат да се фокусират върху личния му живот и да оценят футболния му гений. В интервю за програмата Radiogaceta de los Deportes, де ла Фуенте подчерта, че Ямал трябва да се наслаждава на играта по същия начин, както го прави Лионел Меси.

„Ламин е само на 18 години, но всъщност той е много зрял млад мъж. Той знае как да се справи със сложни ситуации, като когато направи дебюта си за националния отбор на 16 години. Ламин е футболен гений. Трябва да се фокусираме върху това, а не дали си е купил кола, мотор или е с приятелка. Ламин не е направил нищо, което да заслужава критика,“ заяви селекционерът.

„Има голямо огледало пред себе си, в което да се оглежда. Той трябва да приеме всичко велико, което Меси е постигнал. Надявам се да можем да се наслаждаваме на Ламин по същия начин, както се наслаждавахме на Меси“, добави испанският селекционер.

На едва 18 години Ямал вече носи тежестта на бъдещето на Барселона и е сред претендентите за „Златната топка“. Той дебютира за Испания на 16 години и 57 дни, като стана най-младият играч и голмайстор в историята на „Ла Роха“. С екипа на Испания той спечели и Европейското първенство през 2024 година. Ламин Ямал държи и рекорда за най-млад футболист в елиминационен мач от Шампионската лига.


  • 1 Паралелно

    6 0 Отговор
    Много често културата,възпитанието и спорта вървят ръка за ръка за да бъдеш харесван в съвременният спорт,не може да си нагъл и обичан едновременно!

    08:29 28.08.2025

  • 2 в кратце

    0 0 Отговор
    Радиогазета на спортистите.

    08:30 28.08.2025

  • 3 лоза

    1 1 Отговор
    Може да го нарекат Ла мин Ямбол.

    Коментиран от #5, #8

    08:31 28.08.2025

  • 4 Човек от прайда

    1 0 Отговор
    Радвам се на изключителната му красота!😂😂😂😂😂

    Коментиран от #6, #7

    08:38 28.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ти да не си светил

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Човек от прайда":

    Радвам се че си хубавцот класа

    08:45 28.08.2025

  • 8 Кико

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "лоза":

    Намакя ТИ онярабо ЛА.Един истински човек който разбира нещата до съвършенство

    08:47 28.08.2025

