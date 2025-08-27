Александър Везенков се завръща в игра

Българският баскетболен ас Александър Везенков отново е на линия за своя клуб Олимпиакос, след като успешно преодоля поредната травма. Феновете на червено-белите могат да си отдъхнат – звездното ни тежко крило вече тренира пълноценно с отбора и ще бъде на разположение за първия официален двубой от новия сезон.

Везенков, който пропусна предварителните квалификации на националния ни тим за световното първенство в Катар 2027 заради контузия на крака, сподели подробности за възстановяването си.

„Това беше третата ми травма на същия крак за последната година и половина, затова подходихме с повишено внимание. Работихме отлично с медицинския щаб и вече съм готов да се завърна на терена“, разкри баскетболистът пред официалния сайт на Олимпиакос.

С настъпването на новия сезон, Везенков изрази оптимизъм и амбиция: „Всички очакваме с нетърпение старта. Лятото премина в усилени индивидуални тренировки, а сега е време да влезем в игрови ритъм. Най-важното е да сме здрави – успехите ще дойдат с много труд и постоянство.“

Запитан за целите в Евролигата, българският национал бе лаконичен, но категоричен: „Не е нужно да правим прогнози за плейофите или Финалната четворка още отсега. Фокусирани сме върху добрата игра, победите и здравето на отбора. Всичко останало ще се нареди, ако работим здраво.“