Литва срази Великобритания с категорична победа на старта на Евробаскет 2025

Литва демонстрира класата си още в първия си мач на Европейското първенство по баскетбол за мъже, след като разгроми Великобритания с убедителното 94:70. Двубоят, който се проведе в Тампере, Финландия, бе част от група „B“ на Евробаскет 2025 и даде ясен сигнал за амбициите на трикратните европейски шампиони.

Още от началото литовците наложиха темпото, като след първата четвърт водеха с 23:15. До почивката британците не успяха да стопят разликата, а резултатът сочеше 41:33 в полза на балтийците. След антракта Литва продължи да доминира, увеличавайки преднината си до 15 точки преди последния период – 65:50. В заключителните минути възпитаниците на треньора Казис Максвитис не оставиха никакви шансове на съперника, а разликата достигна внушителните 25 точки.

Йонас Валанчунас бе истинският стълб под коша за Литва, като завърши с 18 точки и 9 борби. Ажуолас Тубелис също се отличи с 17 точки и 7 овладени топки.

За британския тим най-резултатен бе Акваси Йебоа, който реализира 17 точки и грабна 4 борби, но усилията му не бяха достатъчни да обърнат развоя на срещата.

Евробаскет 2025 се провежда в четири различни държави – Финландия, Полша, Латвия и Кипър, а финалната фаза ще се изиграе в Рига, Латвия. Турнирът ще продължи до 14 септември.