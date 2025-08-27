Adidas представи официалните топки за Шампионската лига 2025/26

Световният лидер в спортната екипировка Adidas разкри най-новите си шедьоври – официалните топки за груповата фаза на Шампионската лига и Шампионската лига за жени за сезон 2025/26.

Тазгодишният дизайн на топката за Шампионската лига е истинска ода на нощното небе. Върху снежнобялата основа изпъкват златисти контури на емблематичните звезди на турнира, а ръчно изрисуваните зодиакални символи и елегантните сини акценти придават усещане за мистичност и „небесна съдба“ – сякаш всяко докосване до топката е предопределено от звездите.

Женската версия на топката черпи вдъхновение от дълбините на космоса и магията на северното сияние. Тъмнолилавите хексагонални панели, обградени от неоново зелени и розови отблясъци, пресъздават динамиката и енергията на полярните светлини, превръщайки всяка игра в истински спектакъл.

Освен с впечатляващия си външен вид, новите топки на Adidas блестят и с иновативни технологии. PRISMA повърхността осигурява изключителна точност и контрол, докато ядрото CTR-CORE гарантира стабилна форма и издръжливост дори при най-интензивните мачове.

За първи път в историята на турнира, при изработката са използвани значително повече био-базирани материали – царевични влакна, захарна тръстика, дървесна маса и каучук, което подчертава ангажимента на Adidas към устойчивото развитие. *

С новите топки за Шампионската лига и Шампионската лига за жени, Adidas не само задава нови стандарти в дизайна и технологиите, но и вдъхновява с послание за хармония между спорта, изкуството и природата. Очаква ни сезон, в който всяко докосване до топката ще бъде като докосване до звездите!