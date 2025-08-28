Новини
Лудогорец ще гони обрат в общия резултат срещу Шкендия

28 Август, 2025 08:59 296 0

"Орлите" имат пасив от 1:2 след първата среща в Северна Македония

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец приема Шкендия Тетово в реванш от плейофа за влизане в основната фаза на Лига Европа. Двубоят е днес от 20:30 часа на "Хювефарма Арена" в Разград и ще се предава пряко по DIEMA SPORT 3.

"Орлите" имат пасив от 1:2 след първата среща в Северна Македония, който трябва да бъде наваксан от българския шампион, ако иска да продължи в този турнир. В противен случай ще играе в основната фаза на Лига на конференциите.

Разградчани отложиха мача си от първенството срещу Берое, за да се съсредоточат върху реванша срещу Шкендия, който задължително трябва да спечелят с поне един гол, за да вкарат срещата в продължения или с два или повече голове, за да се класират директно напред.

Треньорът на шампионите Руи Мота ще може да разчита на Кайо Видал. Бразилецът пропусна първия двубой в Скопие заради вирус. По-рано през седмицата Лудогорец продаде Мунир Шуиар в Мароко, а аут продължават да бъдат Квадво Дуа, Агибу Камара и Емерсон Родригес.

Шкендия от своя страна изигра мача си от местното първенство. Отборът завърши 0:0 срещу Арсими в двубой от третия кръг и продължава без загуба в шампионата.

Главен съдия на двубоя е Урс Шнайдер от Швейцария.


