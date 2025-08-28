Левски ще търси чудо в Нидерландия

Левски гостува на АЗ Алкмаар в реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Лига на конференциите. Срещата на стадион "АФАС" е днес от 20:30 часа и ще се предава пряко по DIEMA SPORT.
"Сините" имат тежка задача, след като загубиха първата среща в София с 0:2. Възпитаниците на Маартен Мартенс стигнаха до успеха с два гола през второто полувреме.
Добрата новина за треньора Хулио Веласкес е, че ще може да разчита на Мустафа Сангаре и Георги Костадинов. Двамата са в групата на отбора, която замина за Нидерландия. Извън състава остана халфът Карлос Охене.
Наставникът на АЗ най-вероятно ще може да разчита на един от основните си футболисти - Свен Мийнанс, който пропусна първия мач заради контузия. След наказание се завръща Ро-Занжело Даал.
Левски отложи мача си в първенството през уикенда срещу Ботев Пловдив и се съсредоточи върху реванша. Същото важи и за АЗ, който трябва да се изправи срещу Цволе в мач от третия кръг на Ередивизи, но срещата беше пренасрочена.
Главен съдия на мача е Дамиан Силвестжак от Полша.
