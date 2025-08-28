Новини
Левски ще търси чудо в Нидерландия

Левски ще търси чудо в Нидерландия

28 Август, 2025 08:30 473 5

"Сините" имат тежка задача, след като загубиха първата среща в София с 0:2

Левски ще търси чудо в Нидерландия - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски гостува на АЗ Алкмаар в реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Лига на конференциите. Срещата на стадион "АФАС" е днес от 20:30 часа и ще се предава пряко по DIEMA SPORT.

"Сините" имат тежка задача, след като загубиха първата среща в София с 0:2. Възпитаниците на Маартен Мартенс стигнаха до успеха с два гола през второто полувреме.

Добрата новина за треньора Хулио Веласкес е, че ще може да разчита на Мустафа Сангаре и Георги Костадинов. Двамата са в групата на отбора, която замина за Нидерландия. Извън състава остана халфът Карлос Охене.

Наставникът на АЗ най-вероятно ще може да разчита на един от основните си футболисти - Свен Мийнанс, който пропусна първия мач заради контузия. След наказание се завръща Ро-Занжело Даал.

Левски отложи мача си в първенството през уикенда срещу Ботев Пловдив и се съсредоточи върху реванша. Същото важи и за АЗ, който трябва да се изправи срещу Цволе в мач от третия кръг на Ередивизи, но срещата беше пренасрочена.

Главен съдия на мача е Дамиан Силвестжак от Полша.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    4 4 Отговор
    Благодарение на Наско Сираков ЛЕВСКИ днес играе в Европа, не сложи ТИРЕ и не стана МЕНТЕ!

    Коментиран от #5

    08:32 28.08.2025

  • 2 Хахахаха

    4 3 Отговор
    Подуяне 1914 ще загуби с унизителен резултат!
    Както обикновено!

    08:36 28.08.2025

  • 3 Уефски

    3 3 Отговор
    Ако дадат на футболистите от специалните банани на домуса и допинг контрола в Холандия ги пропусне, може пък и да се получи интересен мач.

    08:38 28.08.2025

  • 4 Ами,чудо ще е

    1 2 Отговор
    Ако не отнесат тройка .

    09:01 28.08.2025

  • 5 Е,та вие

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    Сте си менте от самото създаване .Накъде повече?

    09:02 28.08.2025

