Новини
Спорт »
Световен футбол »
Руи Мота: Надявам се резултатът от първия мач да е просто една случайност

Руи Мота: Надявам се резултатът от първия мач да е просто една случайност

27 Август, 2025 21:17 452 0

  • руи мота-
  • треньорът-
  • лудогорец-
  • реванш-
  • шкендия-
  • плейофите -
  • лига европа

Лудогорец приема Шкендия в мач-реванш от турнира Лига Европа

Руи Мота: Надявам се резултатът от първия мач да е просто една случайност - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Лудогорец - Руи Мота говори преди реванша срещу Шкендия от плейофите за влизане в основната схема на турнира Лига Европа. Разградчани загубиха първата среща в Скопие с 1:2 и ще търсят задължителен успех утре.

"Очакваме да направим много повече отколкото в първия мач. Вече направихме анализ с играчите и моя екип. Знаем какво трябва да променим и се надяваме да го приложим утре. За съжаление Квадво Дуа, Агибу Камара и Йоел Андерсон продължават със своето възстановяване. 

Ще влезем в мача все едно сме го загубили. От първата минута нашата идея ще бъде да го спечелим. Това е в главата на момчетата. Надявам се резултатът от първия мач да е просто една случайност, която се е случила.

Имахме възможност да отложим само един мач. Това беше нашият жокер. Искахме да се възползваме от това предимство и затова отложихме този мач. Да играеш на всеки 3-4 дни, е много трудно за възстановяване", каза Руи Мота.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ