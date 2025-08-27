Руи Мота: Надявам се резултатът от първия мач да е просто една случайност

Треньорът на Лудогорец - Руи Мота говори преди реванша срещу Шкендия от плейофите за влизане в основната схема на турнира Лига Европа. Разградчани загубиха първата среща в Скопие с 1:2 и ще търсят задължителен успех утре.

"Очакваме да направим много повече отколкото в първия мач. Вече направихме анализ с играчите и моя екип. Знаем какво трябва да променим и се надяваме да го приложим утре. За съжаление Квадво Дуа, Агибу Камара и Йоел Андерсон продължават със своето възстановяване.

Ще влезем в мача все едно сме го загубили. От първата минута нашата идея ще бъде да го спечелим. Това е в главата на момчетата. Надявам се резултатът от първия мач да е просто една случайност, която се е случила.

Имахме възможност да отложим само един мач. Това беше нашият жокер. Искахме да се възползваме от това предимство и затова отложихме този мач. Да играеш на всеки 3-4 дни, е много трудно за възстановяване", каза Руи Мота.