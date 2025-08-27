Новини
Карабах триумфира в зрелищен сблъсък и си осигури място в основната фаза на Шампионската лига

27 Август, 2025 21:45 518 0

Азербайджанският първенец отстрани Ференцварош

Карабах триумфира в зрелищен сблъсък и си осигури място в основната фаза на Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Азербайджанският първенец Карабах допусна загуба с 2:3 у дома от унгарския шампион Ференцварош, но въпреки това се класира за основната фаза на Шампионската лига благодарение на общ резултат 5:4 от двата мача.

Срещата в Баку започна ударно за гостите – още в 12-ата минута Лени Джоузеф, с асистенция от Барнабаш Варга, даде преднина на Ференцварош, който елиминира Лудогорец в предишния кръг. Карабах обаче не се предаде – Леандро Андраде възстанови равенството в 25-ата минута, а малко преди почивката Абела Зубир, след чудесен пас от Андраде, обърна резултата в полза на домакините.

Втората част донесе нова порция емоции. В 55-ата минута Барнабаш Варга реализира дузпа и върна надеждите на унгарците, водени от легендата Роби Кийн. Резервата Алекс Тот оформи крайното 3:2 за Ференцварош, но това не бе достатъчно – успехът на Карабах с 3:1 в първия двубой се оказа решаващ.


