Винисиус се доближава до рекорда на Роналдо в Шампионската лига

Реал Мадрид може да изпитва сериозни кадрови проблеми в защита, но головете отново валяха при победата с 4:3 над Олимпиакос в Шампионската лига. Докато Килиан Мбапе открадна светлината на прожекторите с четири гола, поставяйки се в елитната компания на Кристиано Роналдо, Ференц Пушкаш и Алфредо Ди Стефано, друг голям момент дойде от Винисиус Жуниор.

Бразилската звезда записа две асистенции и вече има 27 голови подавания за Реал Мадрид в Шампионската лига – изравнявайки постижението на Карим Бензема и изкачвайки се на второ място във вечната клубна ранглиста.

Пред него остава само един човек: Кристиано Роналдо с 31 асистенции.

Формата на Винисиус идва в период, в който отношенията му с Шаби Алонсо често са поставяни под съмнение, а медиите твърдят, че бразилецът не желае да поднови договора си. Все пак камерите уловиха приятелска прегръдка между двамата след двубоя – знак за временно затопляне на напрежението.