Късен обрат за Аякс в Азербайджан

Аякс обърна като гост Карабах до 4:2 в 6-ия кръг от основната фаза в Шампионска лига. Срещата бе на стадион "Тофик Бахрамов".

Камило Дуран откри за домакините в 10-ата минута, когато Марко Янкович му подаде. Каспер Долберг изравни в 39-ата минута, когато бе намерен от Шон Стюр. Матеуш Силва даде нова преднина на азерите в 47-ата минута. Оскар Глох възстанови паритета в 79-ата минута чрез асистенция на Лукаш Роза. 4 по-късно Антон Геи направи обрата за нидерландците пълен, а последното докосване дойде от Дон-Анджело Конаду. Глох сложи точка на спора в 90-ата минута, благодарение на подаване от Мика Годс.

Карабах е 21-и в класирането със 7 точки, а Аякс вече е 33-и, записвайки първи 3 точки.