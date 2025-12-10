Новини
Спорт »
Световен футбол »
Късен обрат за Аякс в Азербайджан

Късен обрат за Аякс в Азербайджан

10 Декември, 2025 22:55, обновена 10 Декември, 2025 21:57 306 0

  • аякс-
  • карабах-
  • шампионска лига

Нидерландците обърнаха Карабахс 4:2

Късен обрат за Аякс в Азербайджан - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Аякс обърна като гост Карабах до 4:2 в 6-ия кръг от основната фаза в Шампионска лига. Срещата бе на стадион "Тофик Бахрамов".

Камило Дуран откри за домакините в 10-ата минута, когато Марко Янкович му подаде. Каспер Долберг изравни в 39-ата минута, когато бе намерен от Шон Стюр. Матеуш Силва даде нова преднина на азерите в 47-ата минута. Оскар Глох възстанови паритета в 79-ата минута чрез асистенция на Лукаш Роза. 4 по-късно Антон Геи направи обрата за нидерландците пълен, а последното докосване дойде от Дон-Анджело Конаду. Глох сложи точка на спора в 90-ата минута, благодарение на подаване от Мика Годс.

Карабах е 21-и в класирането със 7 точки, а Аякс вече е 33-и, записвайки първи 3 точки.


Азербайджан
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ