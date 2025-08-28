Новини
Хари Кейн измъкна късна победа за Байерн Мюнхен в Купата на Германия

28 Август, 2025 00:03 419 1

Нападателят се разписа в добавеното време

Хари Кейн измъкна късна победа за Байерн Мюнхен в Купата на Германия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща футболна вечер на стадион "БРИТА-Арена" във Висбаден предложи истински трилър. Байерн Мюнхен стигат до успеха в турнира Купата на Германия с гол в добавеното време.

Грандът от Мюнхен се наложи с 3:2 над борбения тим на Веен, но успехът дойде след изключително драматичен развой и геройска намеса на Хари Кейн в последните секунди.

Още в 16-ата минута английският голмайстор даде преднина на "баварците", реализирайки хладнокръвно дузпа.

След почивката Майкъл Олисе удвои аванса на гостите, а изглеждаше, че Байерн ще се разходи спокойно към следващата фаза.

Домакините обаче не се предадоха и с два бързи гола на Кая в 64-ата и 69-ата минута върнаха интригата, изравнявайки резултата и хвърляйки в смут звездната селекция на Томас Тухел. В 76-ата минута Кейн пропусна втора дузпа, което допълнително нажежи атмосферата на терена. Именно капитанът на английския национален отбор се превърна в спасител.

В добавеното време Кейн се възползва от прецизно подаване на Йосип Станишич и с хладнокръвен удар донесе така жадуваната победа за Байерн.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
