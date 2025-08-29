Новини
Спорт »
Световен футбол »
Марко Асенсио е на крачка от завръщане във Висшата лига

29 Август, 2025 09:59 324 0

  • марко асенсио-
  • астън вила-
  • псж-
  • футбол

Испанецът може да подпише постоянен договор след успешен наем

Марко Асенсио е на крачка от завръщане във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Марко Асенсио е близо до завръщане в Астън Вила, като преговорите между английския клуб и ПСЖ навлизат във финалната си фаза, съобщава “L’Équipe”. Бирмингамският тим е предложил 15 милиона евро за испанския нападател, но парижани настояват за 20 млн. Въпреки разликата, и двете страни са уверени, че ще постигнат компромис преди затварянето на трансферния прозорец в понеделник.

29-годишният Асенсио прекара втората половина от миналия сезон под наем именно във Вила, където впечатли с 8 гола и 1 асистенция в 21 мача. Представянето му под ръководството на Унай Емери убеди клуба да се опита да го задържи за постоянно.

Асенсио е в последните месеци от тригодишния си договор с ПСЖ, подписан като свободен агент. Интересното е, че нападателят отбеляза повече голове за Вила, отколкото за парижани, което подчертава по-добрата му адаптация във Висшата лига.

Междувременно ПСЖ продължава да редуцира състава си – вече продаде Милан Шкриниар, Норди Мукиеле и Арнау Тенас, но все още няма развитие около евентуалните трансфери на Джанлуиджи Донарума и Рандал Коло Муани.


