ЦСКА уреди привличането футболист от родния клуб на Лионел Меси

28 Август, 2025 09:15

Очаква се Мартино да пътува за България в следващите дни и да подпише договор за три години с отбора на Душан Керкез

ЦСКА уреди привличането футболист от родния клуб на Лионел Меси - 1
ЦСКА уреди привличането на левия защитник на Нюелс Олд Бойс Анхело Мартино, твърди журналистът Агустин Малвестити от TyC Sports. Аржентинският клуб е приел офертата на "червените".

Очаква се Мартино да пътува за България в следващите дни и да подпише договор за три години с отбора на Душан Керкез.

Анхело Мартино е на 27 години и играе отляво на защитата. Той е аржентинец, но има и италиански паспорт, което значи, че няма да заема квота за футболист извън Европейския съюз.

Договорът на бранителя с родния клуб на Лионел Меси изтича в края на годината. Той беше привлечен в Нюелс Олд Бойс през април 2023 година от Тайерес.

Мартино е изиграл 13 мача през този сезон, в които се е отличил с две асистенции.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЦСКА закупува Меси

    0 0 Отговор
    Пари за спорт има .Другите да го ....

    09:55 28.08.2025

  • 2 Протестиращ

    1 1 Отговор
    Моля, уточнявайте за кой от трите ЦСКА става дума, тъй като от заглавието не става ясно!

    10:14 28.08.2025

  • 3 Дика

    1 0 Отговор
    От Литекс купуват на килограм живо тегло и после от 20 човека, 19 си заминават.

    10:53 28.08.2025

