ЦСКА уреди привличането футболист от родния клуб на Лионел Меси

ЦСКА уреди привличането на левия защитник на Нюелс Олд Бойс Анхело Мартино, твърди журналистът Агустин Малвестити от TyC Sports. Аржентинският клуб е приел офертата на "червените".
Очаква се Мартино да пътува за България в следващите дни и да подпише договор за три години с отбора на Душан Керкез.
ATENCIÓN ⚠️ Todo acordado para la salida de ÁNGELO MARTINO.
🔴⚫️ NEWELL’S aceptó la oferta del CSKA Sofía de Bulgaria 🇧🇬
💵 A la Lepra le ingresarán casi 400mil dólares por el lateral izquierdo.
👉🏻 Si NOB no acordaba su salida en esta ventana, el jugador se iba libre en 4… https://t.co/KwkKlHGNBm pic.twitter.com/E1UjH4x3UL
— Agustín Malvestitti (@agustinmalves) August 27, 2025
Анхело Мартино е на 27 години и играе отляво на защитата. Той е аржентинец, но има и италиански паспорт, което значи, че няма да заема квота за футболист извън Европейския съюз.
Договорът на бранителя с родния клуб на Лионел Меси изтича в края на годината. Той беше привлечен в Нюелс Олд Бойс през април 2023 година от Тайерес.
Мартино е изиграл 13 мача през този сезон, в които се е отличил с две асистенции.
