Вратарят на Гримзби: Малко съм ядосан, че бихме Ман Юнайтед защото съм им фен

Четвъртодивизионният Гримзби Таун поднесе най-голямата сензация в началото на сезон 2025/2026, елиминирайки Манчестър Юнайтед от турнира Карабао къп още във втория кръг. Отборът от Лига 2 изнесе впечатляващ мач срещу именития си съперник.

Въпреки че изпусна преднина от два гола, Гримзби изкова успеха след епични дузпи, завършили чак след 26-ия удар. За първи път от 2014 година „червените дяволи“ отпадат толкова рано в турнира.

Голям герой на вечерта стана вратарят Кристи Пим, който спаси удар на новото попълнение на Юнайтед Матеуш Куня и остави своя тим в битката. След края на мача обаче той изненада с признанието си:

"I'm a Man United fan so I'm half fuming to be honest" 😂



Christy Pym and Charles Vernam react to a historic win for Grimsby Town 😍 pic.twitter.com/ViJned0y8P — Sky Sports Football (@SkyFootball) August 27, 2025

„Още не ми е минало усещането за победата. Аз съм фен на Манчестър Юнайтед, така че съм малко ядосан, че ги елиминирахме. Но заради такива вечери играем футбол. Можех да се справя малко по-добре при дузпите, нали? Спасих една, която ни остави в играта, а момчетата свършиха останалото. Те бяха великолепни“, каза Пим пред Sky Sports след мача.

За първи път от 1948 година Гримзби се изправи срещу Юнайтед и постигна историческа победа, която ще остане завинаги в историята на клуба.

В третия кръг на турнира тимът ще гостува на Шефийлд Уензди от Чемпиъншип в двубой, който ще се играе между 15 и 22 септември.