Тази вечер теглят жребия за новия сезон на Шампионската лига

Тази вечер от 19 часа в Монако ще бъде изтеглен жребият за новия сезон в шампионатната фаза на Шампионската лига.
36 отбора ще бъдат в една обща група и ще играят общо осем мача – по два срещу тимовете от четирите урни, един като домакин и един като гост. Първите осем в крайното класиране продължават директно към осминафиналите, следващите 16 (от 9-о до 24-то място) се класират за допълнителен елиминационен кръг, а съставите от 25-а до 36-а позиция отпадат от турнира.
За първи път Англия има шест представители в Шампионската лига. Това се дължи на високия коефициент на страната и на успеха на Тотнъм в Лига Европа миналия сезон.
Разпределение на урните:
Първа урна: Пари Сен Жермен, Реал Мадрид, Манчестър Сити, Байерн Мюнхен, Ливърпул, Интер, Челси, Борусия Дортмунд, Барселона.
Втора урна: Бенфика, Брюж, Арсенал, Байер Леверкузен, Атлетико Мадрид, Аталанта, Виляреал, Ювентус, Айнтрахт.
Трета урна: Тотнъм (победител в Лига Европа), ПСВ Айндховен, Аякс, Наполи, Спортинг, Олимпиакос, Славия Прага, Бодьо/Глимт, Марсилия. Бодьо е най-северният клуб в историята на Шампионската лига и ще дебютира в турнира.
Четвърта урна: Кайрат (Казахстан), Пафос (Кипър), Роял Юнион СЖ (Белгия), Копенхаген, Монако, Галатасарай, Карабах, Атлетик Билбао, Нюкасъл.
Бодьо/Глимт ще дебютира в турнира, а в четвърта урна има още трима дебютанти. Това са Кайрат от Казахстан, кипърският Пафос и Роял Юнион СЖ от Белгия.
Жребият ще бъде теглен ръчно, след което автоматизиран софтуер ще определи съперниците на случаен принцип, както и реда на домакинствата.
1 Лопата Орешник
Коментиран от #2
10:56 28.08.2025
2 Трол
До коментар #1 от "Лопата Орешник":С този формат на турнира най-добре да го кръстят Кечмания.
10:59 28.08.2025