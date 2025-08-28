Тази вечер теглят жребия за новия сезон на Шампионската лига

Тази вечер от 19 часа в Монако ще бъде изтеглен жребият за новия сезон в шампионатната фаза на Шампионската лига.

36 отбора ще бъдат в една обща група и ще играят общо осем мача – по два срещу тимовете от четирите урни, един като домакин и един като гост. Първите осем в крайното класиране продължават директно към осминафиналите, следващите 16 (от 9-о до 24-то място) се класират за допълнителен елиминационен кръг, а съставите от 25-а до 36-а позиция отпадат от турнира.

За първи път Англия има шест представители в Шампионската лига. Това се дължи на високия коефициент на страната и на успеха на Тотнъм в Лига Европа миналия сезон.

Разпределение на урните:

Първа урна: Пари Сен Жермен, Реал Мадрид, Манчестър Сити, Байерн Мюнхен, Ливърпул, Интер, Челси, Борусия Дортмунд, Барселона.

Втора урна: Бенфика, Брюж, Арсенал, Байер Леверкузен, Атлетико Мадрид, Аталанта, Виляреал, Ювентус, Айнтрахт.

Трета урна: Тотнъм (победител в Лига Европа), ПСВ Айндховен, Аякс, Наполи, Спортинг, Олимпиакос, Славия Прага, Бодьо/Глимт, Марсилия. Бодьо е най-северният клуб в историята на Шампионската лига и ще дебютира в турнира.

Четвърта урна: Кайрат (Казахстан), Пафос (Кипър), Роял Юнион СЖ (Белгия), Копенхаген, Монако, Галатасарай, Карабах, Атлетик Билбао, Нюкасъл.

Бодьо/Глимт ще дебютира в турнира, а в четвърта урна има още трима дебютанти. Това са Кайрат от Казахстан, кипърският Пафос и Роял Юнион СЖ от Белгия.

Жребият ще бъде теглен ръчно, след което автоматизиран софтуер ще определи съперниците на случаен принцип, както и реда на домакинствата.