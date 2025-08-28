Стадион "Българска армия" грейна (ВИДЕО)

Тестовете на фасадното осветление на строящия се стадион на ЦСКА станаха атракция в Борисовата градина. Новостроящият се стадион на ЦСКА буквално светна. Това стана видно от снимки в профила на My Sofia във Фейсбук.
Работата по изграждането на съоръжението в Борисовата градина върви с пълна сила, като грубият строеж трябва да е готов съвсем скоро.
Успоредно с това, непрекъснато на площадката се появяват нови елементи. Такива са ЛЕД телата, които бяха монтирани зад сектор „В” и служат за осветяването на фасадата на съоръжението. Те ще позволяват златистият външен вид на „Армията“ да става в изконния за клуба червен цвят, а и не само.
Пробването на фасадното осветление на стадиона се превърна в атракция в Борисовата градина.
"Стадион „Българска армия“ грейна в червено. Червеният цвят, символ на гордост и вярност, вече обагря обновения Сектор В. Строителните дейности напредват с пълна сила, а трансформацията на „Българска армия“ продължава уверено. Съвсем скоро целият стадион ще бъде напълно обновен и ще засияе в пълния си блясък", написаха от ЦСКА.
1 ЧУДЕСНО
Коментиран от #2
12:05 28.08.2025
2 Доктор
До коментар #1 от "ЧУДЕСНО":Ще има, спокойно, но е имал, има и винаги ще има най-великата публика.
Коментиран от #4
12:10 28.08.2025
3 Сталин
12:11 28.08.2025
4 Мунчо юмручето
До коментар #2 от "Доктор":Е тя публиката ще вика за Етрополе и Литекс ще бъде всичко оранжево и много красиво
12:37 28.08.2025
5 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел
12:38 28.08.2025