Новини
Спорт »
Бг футбол »
Стадион "Българска армия" грейна (ВИДЕО)

Стадион "Българска армия" грейна (ВИДЕО)

28 Август, 2025 11:59 778 5

  • цска-
  • стадион българска армия-
  • футбол

Работата по изграждането на съоръжението в Борисовата градина върви с пълна сила, като грубият строеж трябва да е готов съвсем скоро

Стадион "Българска армия" грейна (ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Тестовете на фасадното осветление на строящия се стадион на ЦСКА станаха атракция в Борисовата градина. Новостроящият се стадион на ЦСКА буквално светна. Това стана видно от снимки в профила на My Sofia във Фейсбук.

Работата по изграждането на съоръжението в Борисовата градина върви с пълна сила, като грубият строеж трябва да е готов съвсем скоро.

Успоредно с това, непрекъснато на площадката се появяват нови елементи. Такива са ЛЕД телата, които бяха монтирани зад сектор „В” и служат за осветяването на фасадата на съоръжението. Те ще позволяват златистият външен вид на „Армията“ да става в изконния за клуба червен цвят, а и не само.

Пробването на фасадното осветление на стадиона се превърна в атракция в Борисовата градина.

"Стадион „Българска армия“ грейна в червено. Червеният цвят, символ на гордост и вярност, вече обагря обновения Сектор В. Строителните дейности напредват с пълна сила, а трансформацията на „Българска армия“ продължава уверено. Съвсем скоро целият стадион ще бъде напълно обновен и ще засияе в пълния си блясък", написаха от ЦСКА.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЧУДЕСНО

    4 3 Отговор
    Жалко че няма Отбор !!!!

    Коментиран от #2

    12:05 28.08.2025

  • 2 Доктор

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "ЧУДЕСНО":

    Ще има, спокойно, но е имал, има и винаги ще има най-великата публика.

    Коментиран от #4

    12:10 28.08.2025

  • 3 Сталин

    3 4 Отговор
    В България само стадиони и зали се строят за мутрите да перат пари,вече няма строителство на заводи, фабрики ,язовири и централи за ток

    12:11 28.08.2025

  • 4 Мунчо юмручето

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Доктор":

    Е тя публиката ще вика за Етрополе и Литекс ще бъде всичко оранжево и много красиво

    12:37 28.08.2025

  • 5 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    0 0 Отговор
    Те към Б група се запътили, а стадиона им грейнал . Смехории.

    12:38 28.08.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ