Арда мечтае за подвиг срещу поляци в Лига на конференциите

28 Август, 2025 09:28 556 1

  • арда-
  • ченстохова-
  • футбол-
  • лига на конференциите-
  • ракув ченстохова

Кърджалии отстъпиха с 0:1 в първия мач

Арда мечтае за подвиг срещу поляци в Лига на конференциите - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Арда приема Ракув Ченстохова в реванш от плейофа за влизане в основната фаза на Лига на конференциите. Срещата на "Арена Арда" е днес от 21:00 часа и ще се предава пряко по DIEMA SPORT 2.

Кърджалии отстъпиха с 0:1 в първия мач в Полша и продължават да мечтаят. Отборът отстрани последователно ХИК Хелзинки и Кауно Жалгирис, а ако навакса пасива си тази вечер, ще се класира за основната фаза на турнира.

Треньорът на Арда Александър Тунчев сподели, че няма контузени футболисти в своя състав, като има отделни играчи с леки здравословни проблеми. Едва ли обаче те ще им създадат проблеми да вземат участие в срещата.

Българският отбор изигра мача си за първенство между двете срещи с Ракув. В понеделник "сините" отстъпиха с 0:2 на Славия в София.

В същото време Ракув отложи своята среща и се съсредоточи само върху предстоящата визита в Кърджали.

Главен съдия на мача е Игор Паяч от Хърватия.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФЕЙК

    2 0 Отговор
    "Арда" - Кърджали - НОВИЯТ "ЛУДОГОРЕЦ" - РАЗГРАД!

    09:37 28.08.2025

