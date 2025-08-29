Нюкасъл ще счупи трансферния си рекорд с привличането на заместник на Исак

Нюкасъл Юнайтед е на крачка от рекорден трансфер, след като постигна споразумение за привличането на германския национал Ник Волтемаде от Щутгарт. Сделката е на стойност 65 милиона паунда плюс 4,3 милиона в бонуси и ще направи нападателя най-скъпото попълнение в историята на „свраките“.

Сумата надминава тази, платена през 2022 г. за Александър Исак – играчът, когото Волтемаде може да замести, ако шведът напусне в посока Ливърпул.

Щутгарт дълго отказваше да преговаря, като отклони три оферти от Байерн Мюнхен. Но офертата на Нюкасъл се оказа непостижима и 23-годишният нападател е на път да заиграе във Висшата лига.

Мениджърът Еди Хау отдавна настоява за нов централен нападател. Калъм Уилсън вече е в Уест Хям, а провалените опити за Жоао Педро, Лиъм Делап, Уго Екитике, Брайън Мбеумо и Бенямин Шешко оставиха отбора без алтернативи, дори принуждавайки Хау да използва Антъни Гордън на върха на атаката.

Волтемаде има зад гърба си силен сезон в Щутгарт – 18 гола в 38 мача, както и „Златна обувка“ на Европейското първенство за младежи с шест попадения. Той е класически „таргетмен“, но разполага и с технически качества, рядко срещани при играчи от неговия ръст.

Идеалният вариант за Нюкасъл е германецът да бъде разглеждан като наследник на Уилсън, а не на Исак, така че двамата да играят заедно поне през този сезон.

Нападателят ще премине медицински прегледи в петък. Дебютът му срещу Лийдс в събота обаче изглежда малко вероятен и може да се отложи за след международната пауза.