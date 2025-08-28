ЦСКА 1948 привлече обещаващ беларуски защитник

ЦСКА 1948 направи сериозна крачка към укрепване на защитната си линия, като подписа с един от най-талантливите млади футболисти на Беларус – 22-годишния Егор Пархоменко. Трансферът бе официално обявен от главния спонсор на клуба Цветомир Найденов, който не скри ентусиазма си и нарече новото попълнение „беларуския майстор“ в социалните мрежи.

Пархоменко пристига в София от Неман Гродно, където израстна като футболист и се превърна в ключова фигура за първия отбор.

С близо 100 мача в беларуската Висша лига, младият бранител вече е натрупал ценен опит, а през настоящия сезон неизменно заема титулярно място в състава си. Отличните му изяви не останаха незабелязани и от националния селекционер на Беларус, който му гласува доверие в пет срещи с представителния тим.

Договорът на Пархоменко с Неман Гродно бе валиден до 2026 година, което означава, че ЦСКА 1948 е инвестирал сериозна сума за неговите услуги.

Привличането на беларуския национал е част от амбициозната селекция на „червените“, които в последните дни подсилиха състава си и с грузинския защитник Лаша Двали, както и с германските футболисти Андре Хофман и Флориан Кребс.

С тези трансфери столичният клуб ясно демонстрира желанието си да изгради боеспособен и конкурентен отбор, готов да се бори за челните места в българската efbet Лига.