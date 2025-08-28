Новини
Трикратна олимпийска шампионка стана майка в линейка

28 Август, 2025 19:06 458 0

  • сара шьострьом-
  • олимпийска шампионка-
  • раждане в линейка-
  • плуване-
  • новородено-
  • спортни новини-
  • швеция

Сара Шьострьом роди първото си дете на път за болницата

Трикратна олимпийска шампионка стана майка в линейка - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Шведската плувна легенда Сара Шьострьом, носителка на три олимпийски златни медала, преживя истинска вихрушка от емоции, след като роди първородния си син в линейка, докато пътуваше към болницата. Новината разтърси спортната общност и бе потвърдена лично от самата спортистка пред шведското издание „Афтонбладет“, съобщава Blitz.bg.

32-годишната Сара, която е сред най-успешните плувкини в историята, разказа, че малкият Адриан се е появил на бял свят две седмици след очаквания термин. След като започнали първите контракции, тя потърсила медицинска помощ, но поради ранния стадий на раждането и липсата на свободни легла, лекарите я посъветвали да се прибере у дома. Скоро след това болките се засилили неимоверно, а ситуацията станала критична.

Заедно със съпруга си Йохан де Йонг Скиерус, Сара незабавно повикала спешна помощ. Докато линейката препускала към болничното заведение, раждането започнало и завършило буквално на прага на болницата – истински подвиг за младата майка и медицинския екип.

За щастие, както Сара Шьострьом, така и новороденият Адриан са в отлично здраве и вече се радват на домашния уют.

Сара Шьострьом е истинска икона в света на плуването – освен трите си олимпийски титли, тя може да се похвали с два сребърни и един бронзов медал от Олимпийски игри, както и с впечатляващите 14 златни, осем сребърни и три бронзови отличия от световни първенства.



