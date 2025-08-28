Огнен Гашевич премина в ЦСКА 1948

Футболният клуб ЦСКА 1948 направи пореден ход на трансферния пазар, като привлече в състава си черногорския защитник Огнен Гашевич. От днес талантливият бранител официално ще защитава цветовете на тима от Бистрица, съобщиха от клуба.

"Добре дошъл, Огнйен Гашевич! ЦСКА подсили левия фланг на защитата с Огнйен Гашевич! 23-годишният национал на Черна гора вече е печелил шампионска титла и Купа на страната. Млад, амбициозен и с опит на международната сцена, той пристига с желание да допринесе за бъдещите успехи на отбора", написаха от клуба в социалните мрежи.

Привличането на сръбския футболист е част от по-широката стратегия на ЦСКА 1948 за изграждане на конкурентоспособен състав, готов да се бори за челните позиции в българското първенство.