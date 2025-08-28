Новини
Спорт »
Бг футбол »
Огнен Гашевич премина в ЦСКА 1948

Огнен Гашевич премина в ЦСКА 1948

28 Август, 2025 21:05 481 0

  • цска 1948 -
  • трансферния пазар-
  • привлече -
  • защитник -
  • огнен гашевич-
  • бистрица

Защитникът е национал на Черна гора

Огнен Гашевич премина в ЦСКА 1948 - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболният клуб ЦСКА 1948 направи пореден ход на трансферния пазар, като привлече в състава си черногорския защитник Огнен Гашевич. От днес талантливият бранител официално ще защитава цветовете на тима от Бистрица, съобщиха от клуба.

"Добре дошъл, Огнйен Гашевич! ЦСКА подсили левия фланг на защитата с Огнйен Гашевич! 23-годишният национал на Черна гора вече е печелил шампионска титла и Купа на страната. Млад, амбициозен и с опит на международната сцена, той пристига с желание да допринесе за бъдещите успехи на отбора", написаха от клуба в социалните мрежи.

Привличането на сръбския футболист е част от по-широката стратегия на ЦСКА 1948 за изграждане на конкурентоспособен състав, готов да се бори за челните позиции в българското първенство.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ