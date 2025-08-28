Новини
Масимилиано Алегри категорично отрече интерес към Рабио и Влахович

Масимилиано Алегри категорично отрече интерес към Рабио и Влахович

28 Август, 2025 22:04

Треньорът разкри намаренията си към играчите

Масимилиано Алегри категорично отрече интерес към Рабио и Влахович - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вълна от слухове заля футболната общественост, след като се появиха информации, че наставникът на Милан Масимилиано Алегри желае в състава си звездите Адриен Рабио и Душан Влахович. В изявление пред медиите, цитирано от Goal.com, опитният треньор сложи точка на спекулациите, като ясно заяви, че не е отправял запитване за двамата футболисти.

„Не съм разговарял с Рабио. Разбира се, ценя го като играч, но когато той се присъедини към Ювентус, аз вече бях напуснал клуба. В момента той е част от Олимпик Марсилия. Имаме добри спомени от съвместната ни работа, но оттогава не сме поддържали контакт“, сподели Алегри, подчертавайки уважението си към френския полузащитник.

По отношение на сръбския нападател Душан Влахович, Алегри бе още по-категоричен: „Никога не съм настоявал за неговото привличане, тъй като той е футболист на Ювентус. С ръководството сме обсъждали различни футболни ситуации, включително и неговите качества, но не е имало конкретен интерес от наша страна.“

С тези думи Масимилиано Алегри окончателно разсея всички съмнения относно евентуални трансферни планове, свързани с Рабио и Влахович.


