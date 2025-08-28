Новини
Арда се бори до последно, но Ракув сложи край на европейската приказка

28 Август, 2025 23:05

Тимът от Кърджали загуби реванша на свой терен

Арда се бори до последно, но Ракув сложи край на европейската приказка - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров

Арда Кърджали отпадна от Лигата на конференциите. В реванша на собствения си стадион, българският тим отстъпи с 1:2 на полския Ракув и така приключи участието си в престижния турнир.

Още с първия съдийски сигнал напрежението се усещаше във въздуха, а гостите от Полша не губиха време – унгарският халф Петер Барат шокира домакините с гол още във втората минута. Въпреки ранния студен душ, Арда не се предаде и продължи да търси път към вратата на съперника.

След почивката усилията на кърджалийци дадоха резултат – в 59-ата минута Антонио Вутов бе безпогрешен от бялата точка и възстанови равенството. Надеждите за обрат обаче бяха попарени само десет минути по-късно, когато Георги Николов получи втори жълт картон и остави отбора си с човек по-малко.

Въпреки численото неравенство, Арда се хвърли в атака, но в третата минута на добавеното време Иван Лопес сложи точка на спора, реализирайки при добавка след дузпа за Ракув.

Така, след като поляците спечелиха и първия двубой с 1:0, Арда напуска европейската сцена с високо вдигната глава, но и с горчивина от пропуснатия шанс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 А бе

    1 1 Отговор
    Някой да каже как завършиха ЦСКА

    23:38 28.08.2025

