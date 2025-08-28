Лудогорец триумфира драматично над Шкендия и си осигури място в основната фаза на Лига Европа

Лудогорец изкова ценна домакинска победа и се класира за основната фаза на Лига Европа. Българският шампион надделя над северномакедонския първенец Шкендия с 4:1 след инфарктни продължения, с което зарадва своите привърженици и затвърди реномето си на европейска сила. В редовното време мачът завърши 2:1 за разградчани.

Срещата започна вихрено за "орлите", които още в 9-ата минута поведоха чрез шведския бранител Едвин Куртулуш. Само четвърт час по-късно националът Ивайло Чочев удвои аванса на домакините след прецизен пас от Дерой Дуарте, с което постави Шкендия в трудна позиция.

Гостите обаче не се предадоха и върнаха интригата в 64-ата минута, когато сенегалският нападател Фабрис Тамба се разписа след асистенция на опитния Бесарт Ибраими. Така, при общ резултат 3:3 от двата мача, двубоят влезе в продължения. Точно тогава резервите на Лудогорец блеснаха с пълна сила.

В 98-ата минута Бърнард Текпетей реализира трети гол за разградчани след майсторско подаване от Филип Калоч, а в самия край на второто продължение Ерик Биле оформи крайното 4:1, с което сложи точка на спора и отприщи бурна радост сред феновете.

С този успех Лудогорец не само показа характер и воля за победа, но и си гарантира участие в груповата фаза на втория по престиж европейски клубен турнир. Тимът на Руи Мота вече гледа уверено напред към нови предизвикателства на континенталната сцена.