Четвъртодивизионният Гримсби изхвърли Манчестър Юнайтед от Купата на Лигата след изпълнения на 26 дузпи

28 Август, 2025 00:29 530 2

  • манчестър юнайтед-
  • гримсби таун-
  • карабао къп-
  • купа на лигата-
  • сензация-
  • футбол-
  • дузпи-
  • историческа победа-
  • английски футбол

Пореден тежък удар за "червените дяволи"

Снимка: БГНЕС/EПA
Манчестър Юнайтед преживя пореден тежък удар, след като бе сензационно изхвърлен от турнира за Купата на Лигата на Англия от четвъртодивизионния Гримсби Таун, след 2:2 в редовното време и изпълнения на дузпи. Срещата, изиграна на стадион "Блундел Парк" в Клийтхорпс, се превърна в истински трилър, който ще се помни дълго.

Още през първото полувреме домакините изненадаха всички, като поведоха с 2:0. Чарлс Вернъм откри резултата в 22-ата минута след чудесна комбинация с Дери Бърнс, а само осем минути по-късно Тайрел Уорън удвои преднината на "моряците" след асистенция от Вернъм.

Въпреки шока, "червените дяволи" не се предадоха. Брайън Мбемо върна интригата с гол в 75-ата минута, а капитанът Хари Магуайър изравни драматично в 89-ата, вдъхвайки надежда на гостите.

Развръзката трябваше да дойде след изпълнение на дузпи, където нервите взеха връх. Двата отбора изпълниха общо 26 наказателни удара, но в крайна сметка Гримсби Таун триумфира с 12:11 и поднесе една от най-големите сензации в историята на турнира.



  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Футболисти по 80 млн всеки не могат да играят на дъжд.Важното е да се въртят милионите.

    00:39 28.08.2025

  • 2 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 0 Отговор
    Хиляди богаташки ceмейттва ще претърпят инциденти и ще станат хpaна за чepвеите. Ще вунятт на ppaзложено и ще nъплят червеи по разчекнатитте и разлагащи се телеса.!.

    00:46 28.08.2025

