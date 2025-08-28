Четвъртодивизионният Гримсби изхвърли Манчестър Юнайтед от Купата на Лигата след изпълнения на 26 дузпи

Манчестър Юнайтед преживя пореден тежък удар, след като бе сензационно изхвърлен от турнира за Купата на Лигата на Англия от четвъртодивизионния Гримсби Таун, след 2:2 в редовното време и изпълнения на дузпи. Срещата, изиграна на стадион "Блундел Парк" в Клийтхорпс, се превърна в истински трилър, който ще се помни дълго.

Още през първото полувреме домакините изненадаха всички, като поведоха с 2:0. Чарлс Вернъм откри резултата в 22-ата минута след чудесна комбинация с Дери Бърнс, а само осем минути по-късно Тайрел Уорън удвои преднината на "моряците" след асистенция от Вернъм.

Въпреки шока, "червените дяволи" не се предадоха. Брайън Мбемо върна интригата с гол в 75-ата минута, а капитанът Хари Магуайър изравни драматично в 89-ата, вдъхвайки надежда на гостите.

Развръзката трябваше да дойде след изпълнение на дузпи, където нервите взеха връх. Двата отбора изпълниха общо 26 наказателни удара, но в крайна сметка Гримсби Таун триумфира с 12:11 и поднесе една от най-големите сензации в историята на турнира.