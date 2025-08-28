Бенфика елиминира Фенербахче след мач с два отменени гола и продължава напред в Шампионската лига

Португалският колос Бенфика си осигури място в основната фаза на Шампионската лига, след като надделя с минималното 1:0 над турския Фенербахче в напрегнат сблъсък на стадион „Луж“ в Лисабон.

Срещата започна вихрено, като още в 11-ата минута гръцкият нападател Евангелос Павлидис разтърси мрежата на Фенербахче. Радостта на феновете обаче бе краткотрайна – ВАР се намеси и голът бе отменен заради засада.

Само дванадесет минути по-късно, в 23-ата, Люксембургският полузащитник Леандро Барейро също намери път към вратата, но и неговото попадение не бе зачетено – този път поради нарушение в нападение.

Въпреки разочарованията, „орлите“ не се отказаха и продължиха да натискат. В крайна сметка, именно турският национал Керем Актюроглу се превърна в герой за Бенфика, реализирайки единствения редовен гол в срещата.

Иронията на съдбата – турчин в португалския тим наказа турския гранд, воден от португалската треньорска легенда Жозе Моуриньо.