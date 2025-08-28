Новини
Левски напусна евротурнирите след тежко поражение от АЗ Алкмаар

Левски напусна евротурнирите след тежко поражение от АЗ Алкмаар

28 Август, 2025 22:25

Бала реализира единственото попадение за "сините"

Левски напусна евротурнирите след тежко поражение от АЗ Алкмаар - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Левски се сбогува с европейските турнири. "Сините" отстъпиха с 1:4 при гостуването си на нидерландския АЗ Алкмаар в реванша от плейофите на Лигата на конференциите и така приключиха участието си с общ резултат 1:6.

Срещата на стадион "AFAS" започна кошмарно за българския тим. Още в третата минута ганайският бързак Ибрахим Садик разпечата вратата на Левски, а само миг по-късно Мекс Меердинк удвои преднината на домакините след прецизно подаване от Меес Де Вит. В самия край на първата част Садик отново се разписа, този път след асистенция на Меердинк, с което на практика сложи точка на интригата.

Въпреки тежката ситуация, "сините" не се предадоха и още в началото на второто полувреме върнаха едно попадение. Евертон Бала се разписа с елегантен удар, след като получи чудесно подаване от Майкон и с хладнокръвие прати топката в близкия ъгъл на вратаря на АЗ. Това попадение донесе кратка радост на българските фенове и бе светъл лъч в иначе трудната вечер.

В 86-ата минута Лекинсио Зеефаук оформи крайния резултат, а последното докосване бе дело на Исак Йенсен, с което АЗ Алкмаар окончателно затвърди превъзходството си.

Стартови състави:

АЗ Алкмаар: 1. Роме Овусу-Одуро, 34. Меес де Вит, 5. Алешандре Пенетра, 3. Вутер Гоес, 30. Денсо Касиус, 6. Пеер Коопмайнерс, 26. Кийс Смит, 8. Жорди Класи, 27.Ро-Зангело Даал, 35. Мекс Меердинк, 11. Ибрахим Садик

Левски: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 6. Цунами, 50. Кристиан Димитров, 21. Алдаир, 18. Гашпер Търдин, 10. Асен Митков, 88. Марин Петков, 17. Евертон Бала, 99. Радослав Кирилов, 77. Борислав Рупанов


  • 1 Между другото

    6 1 Отговор
    Хамрун Спартанс продължават напред в същия турнир.

    Коментиран от #6

    22:27 28.08.2025

  • 2 Меси

    10 1 Отговор
    Разликата между холандския футбол и този в бг е като между компютри и компоти.

    22:27 28.08.2025

  • 3 Мдаа!

    5 2 Отговор
    Четири оранжеви дилда за голямата уста на замечтаният томислав русев!!! Ще могат ли да я затъкнат- не не мисля!
    Достойно представяне, съдията, терена , климата, международното положение и т.н. и т.н.

    22:32 28.08.2025

  • 4 Тулупи

    3 0 Отговор
    Щели да изненадат, айде бе. СееееСЕКСексссс на рогати от уефски

    22:32 28.08.2025

  • 6 Ъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Между другото":

    Що за дзвер е това?

    Коментиран от #14

    22:33 28.08.2025

  • 10 Мъка

    2 0 Отговор
    Брашнян чувал

    22:37 28.08.2025

  • 11 Хахахаха

    2 1 Отговор
    Достойно представяне, очаквах по изразителна загуба! Зарадваха целият български народ!

    22:38 28.08.2025

  • 12 Бегай

    2 0 Отговор
    Жалко.
    Ама нали имаха шансове?!
    Поне така казваха преди мача ...

    22:38 28.08.2025

  • 13 Гологзраев

    1 0 Отговор
    къде си, бе шмърканяк. Как, добре ли се чувстваш, нщстнк.

    22:42 28.08.2025

  • 14 пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ъъъъ":

    от малта

    22:43 28.08.2025

  • 15 пешо

    1 0 Отговор
    ЕВРО ИДИОТИТЕ ГОВЕДАТА

    22:45 28.08.2025

