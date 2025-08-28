Левски напусна евротурнирите след тежко поражение от АЗ Алкмаар

Левски се сбогува с европейските турнири. "Сините" отстъпиха с 1:4 при гостуването си на нидерландския АЗ Алкмаар в реванша от плейофите на Лигата на конференциите и така приключиха участието си с общ резултат 1:6.

Срещата на стадион "AFAS" започна кошмарно за българския тим. Още в третата минута ганайският бързак Ибрахим Садик разпечата вратата на Левски, а само миг по-късно Мекс Меердинк удвои преднината на домакините след прецизно подаване от Меес Де Вит. В самия край на първата част Садик отново се разписа, този път след асистенция на Меердинк, с което на практика сложи точка на интригата.

Въпреки тежката ситуация, "сините" не се предадоха и още в началото на второто полувреме върнаха едно попадение. Евертон Бала се разписа с елегантен удар, след като получи чудесно подаване от Майкон и с хладнокръвие прати топката в близкия ъгъл на вратаря на АЗ. Това попадение донесе кратка радост на българските фенове и бе светъл лъч в иначе трудната вечер.

В 86-ата минута Лекинсио Зеефаук оформи крайния резултат, а последното докосване бе дело на Исак Йенсен, с което АЗ Алкмаар окончателно затвърди превъзходството си.

Стартови състави:



АЗ Алкмаар: 1. Роме Овусу-Одуро, 34. Меес де Вит, 5. Алешандре Пенетра, 3. Вутер Гоес, 30. Денсо Касиус, 6. Пеер Коопмайнерс, 26. Кийс Смит, 8. Жорди Класи, 27.Ро-Зангело Даал, 35. Мекс Меердинк, 11. Ибрахим Садик



Левски: 92. Светослав Вуцов, 3. Майкон, 6. Цунами, 50. Кристиан Димитров, 21. Алдаир, 18. Гашпер Търдин, 10. Асен Митков, 88. Марин Петков, 17. Евертон Бала, 99. Радослав Кирилов, 77. Борислав Рупанов