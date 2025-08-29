Новини
Лудогорец разбра съперниците си в основната фаза на Лига Европа

29 Август, 2025 14:49 861 3

Жребият бе изтеглен днес в Монако

Лудогорец разбра съперниците си в основната фаза на Лига Европа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският шампион Лудогорец разбра съперниците си в основната фаза на Лига Европа.

Жребият бе изтеглен днес в Монако, а в Разград ще пристигнат два испански отбора в лицето на Бетис и Селта, както и ПАОК с Кирил Десподов. Четвъртият отбор, който ще гостува в Разград е френския Ница.

В същото време Лудогорец ще гостува на Гразгоу Рейнджърс (първи мач срещу шотландски отбор), Ференцварош (който изхвърли клуба от Шампионската лига), Малмьо (от който тим загуби плейоф за Шампиноска лига преди години) и Йънг Бойс (с който Лудогорец няма официален мач, но е играл приятелски мачове.

Лудогорец разбра съперниците си в основната фаза на Лига Европа


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КзЛи

    3 2 Отговор
    Могат да вземат 12-13т

    14:56 29.08.2025

  • 2 Сандо

    1 1 Отговор
    Голямо тупане ще падне.

    14:59 29.08.2025

  • 3 Надя

    0 0 Отговор
    Не разбрах Лудогорец какво "разбрал"?

    15:28 29.08.2025

