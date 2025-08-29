Сестри Стоеви приключиха участието си на Световното по бадминтон в Париж

Българските бадминтонистки Габриела и Стефани Стоеви сложиха край на впечатляващото си представяне на Световното първенство по бадминтон във френската столица, след като отпаднаха на четвъртфиналната фаза при женските двойки.

Вълнуващият двубой в зала „Арена Адидас“ привлече вниманието на близо 8000 зрители, които станаха свидетели на оспорвана битка между европейските шампионки и малайзийския тандем Пърли Тан и Тина Муралитаран – втори в световната ранглиста.

Въпреки борбения дух и отличната игра в началото, сестрите Стоеви не успяха да се противопоставят на мощната серия на своите съпернички.

Първият гейм започна равностойно, но след 12:13 малайзийките поеха инициативата и затвориха частта с 21:15.

Във втория гейм умората си каза думата – след 10:9 за Тан и Муралитаран, българките допуснаха десет поредни точки, което доведе до крайното 10:21 и приключване на срещата само за 32 минути. Макар и да не достигнаха до медалите, Габриела и Стефани Стоеви повториха най-доброто си постижение на световен шампионат – четвъртфинал, както през 2021 година в Уелва.