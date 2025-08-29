Новини
Спорт »
Други спортове »
Сестри Стоеви приключиха участието си на Световното по бадминтон в Париж

Сестри Стоеви приключиха участието си на Световното по бадминтон в Париж

29 Август, 2025 19:06 484 0

  • сестри стоеви-
  • световно първенство по бадминтон-
  • париж-
  • четвъртфинал-
  • габриела стоева-
  • стефани стоева-
  • пърли тан-
  • тина муралитаран-
  • бадминтон новини-
  • спорт българия

Българките загубиха четвъртфинала с малайзийския тандем Пърли Тан и Тина Муралитаран

Сестри Стоеви приключиха участието си на Световното по бадминтон в Париж - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българските бадминтонистки Габриела и Стефани Стоеви сложиха край на впечатляващото си представяне на Световното първенство по бадминтон във френската столица, след като отпаднаха на четвъртфиналната фаза при женските двойки.

Вълнуващият двубой в зала „Арена Адидас“ привлече вниманието на близо 8000 зрители, които станаха свидетели на оспорвана битка между европейските шампионки и малайзийския тандем Пърли Тан и Тина Муралитаран – втори в световната ранглиста.

Въпреки борбения дух и отличната игра в началото, сестрите Стоеви не успяха да се противопоставят на мощната серия на своите съпернички.

Първият гейм започна равностойно, но след 12:13 малайзийките поеха инициативата и затвориха частта с 21:15.

Във втория гейм умората си каза думата – след 10:9 за Тан и Муралитаран, българките допуснаха десет поредни точки, което доведе до крайното 10:21 и приключване на срещата само за 32 минути. Макар и да не достигнаха до медалите, Габриела и Стефани Стоеви повториха най-доброто си постижение на световен шампионат – четвъртфинал, както през 2021 година в Уелва.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ