Мали с героичен обрат: Десетима елиминираха Тунис след дузпи

В истински футболен трилър, националният отбор на Мали демонстрира изключителен характер и се класира за четвъртфиналите на Купата на африканските нации, след като надделя над Тунис след изпълнение на дузпи. В редовното време мачът завърши при резултат 1:1.

Въпреки че играха с човек по-малко повече от час, "орлите" от Мали показаха борбен дух и несломима воля, за да стигнат до паметен успех.

Още в 26-ата минута тимът на Мали остана с десет души, след като Уойо Кулибали получи директен червен картон за опасно влизане срещу Ханибал Межбри. Това обаче не сломи африканските бойци, които се бранеха храбро срещу настъпателния състав на Тунис. Въпреки численото си предимство, тунизийците не успяха да създадат сериозни голови положения през първата част, а вратарят Джиги Диара бе непробиваем страж под рамката на Мали.

Драмата се разрази в самия край на редовното време, когато Саад центрира прецизно, а Чауат с глава откри резултата за Тунис. Когато всичко изглеждаше решено, Мали получи дузпа в добавеното време за игра с ръка на Ясин Мериа. Ласин Синайоко запази хладнокръвие и изравни, изпращайки мача в продължения.

Допълнителните 30 минути не донесоха нови попадения, а съдбата на двубоя бе решена с дузпи – за първи път в тазгодишното издание на турнира.

Вратарят Диара се превърна в герой, отразявайки решаващ удар на Мохамед Али Бен Ромдане, а Ел Билал Туре реализира последната дузпа за Мали, с което подпечата историческото класиране на тима за четвъртфиналите, където ги очаква Сенегал.