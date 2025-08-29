Възрастен фен на Левски с бастун разчувства футболната общност по света

Въпреки че Левски приключи участието си в европейските клубни турнири след поражение от нидерландския АЗ Алкмаар, верните им фенове отново доказаха, че любовта към отбора не познава граници, възраст или разстояния.

Сред близо хиляда "сини" привърженици, които подкрепяха тима в Нидерландия, особено внимание привлече един 85-годишен дядо. Живеещ в Германия, той не се поколеба да измине стотици километри, за да бъде до любимия си Левски в този важен мач. Облечен с емблематичната синя фланелка и опрян на бастун, възрастният запалянко преживяваше всяка минута от срещата с неподправена страст и вълнение.

Трогателната му отдаденост не остана незабелязана. След последния съдийски сигнал защитникът на Левски Кристиян Димитров се приближи до него и му подари своята фланелка – жест, който разчувства не само присъстващите на стадиона, но и хиляди фенове по света.

Тази история е поредното доказателство, че Левски не е просто футболен клуб, а кауза и емоция, която се предава от поколение на поколение.