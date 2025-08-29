Новини
Спорт »
Световен футбол »
Възрастен фен на Левски с бастун разчувства футболната общност по света

Възрастен фен на Левски с бастун разчувства футболната общност по света

29 Август, 2025 22:46 708 3

  • левски -
  • европейските клубни турнири -
  • аз алкмаар-
  • дядо-
  • синя фланелка -
  • бастун-
  • кристиян димитров-
  • фен-
  • привърженик

Кристиян Димитров подари фланелката си на дядото след мача

Възрастен фен на Левски с бастун разчувства футболната общност по света - 1
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Въпреки че Левски приключи участието си в европейските клубни турнири след поражение от нидерландския АЗ Алкмаар, верните им фенове отново доказаха, че любовта към отбора не познава граници, възраст или разстояния.

Сред близо хиляда "сини" привърженици, които подкрепяха тима в Нидерландия, особено внимание привлече един 85-годишен дядо. Живеещ в Германия, той не се поколеба да измине стотици километри, за да бъде до любимия си Левски в този важен мач. Облечен с емблематичната синя фланелка и опрян на бастун, възрастният запалянко преживяваше всяка минута от срещата с неподправена страст и вълнение.

Трогателната му отдаденост не остана незабелязана. След последния съдийски сигнал защитникът на Левски Кристиян Димитров се приближи до него и му подари своята фланелка – жест, който разчувства не само присъстващите на стадиона, но и хиляди фенове по света.

Тази история е поредното доказателство, че Левски не е просто футболен клуб, а кауза и емоция, която се предава от поколение на поколение.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Верно ли бе

    4 1 Отговор
    Дядото пък подари бастуна си на Кристиян Димитров с думите : - Вземи го , сине, като те гледам как играеш , ти имаш повече нужда от него.

    23:02 29.08.2025

  • 2 КЗЛ

    1 0 Отговор
    И защо си го причини? На тая възраст,трябва да са му ясни шансовете на Левски

    23:20 29.08.2025

  • 3 ДрБр

    0 0 Отговор
    Добре, че не е пукнал на стадиона.

    23:34 29.08.2025

