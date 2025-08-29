Новини
Спорт »
Бг футбол »
Септември спечели битката за "Надежда" с Локомотив София

Септември спечели битката за "Надежда" с Локомотив София

29 Август, 2025 23:59 503 0

  • септември -
  • локомотив софия-
  • т efbet лига-
  • николас фонтейн-
  • надежда-
  • първа лига-
  • футбол

"Виолетовите" се наложиха с минимален резултат

Септември спечели битката за "Надежда" с Локомотив София - 1
Кадър: Diema Sport
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Септември Сф победи с минималното 1:0 Локомотив София в късния петъчен мач от efbet Лига. Единственото попадение в срещата вкара Николас Фонтейн.

С успеха Септември се изкачи девети и остави ЦСКА София последен. Локомотив София е шести.

В третата минута Анте Аралица проби опасно в наказателното поле на септемврийци и потърси подаване към Ерол Дост, но Йонашчъ се намеси решително и изби в корнер.

Септември отговори с коварен удар на Али Аруна от въздуха, който профуча на сантиметри от левия страничен стълб.

Малко преди да измине четвърт час от началото на мача Патрик-Габриел Галчев центрира към Анте Аралица, който от чиста позиция не намери очертанията на вратата.

Няколко минути след това Ерол Дост също беше изведен на страхотна позиция, но и неговият шут от воле не беше точен.

В средата на първото полувреме Анте Аралица беше заменен принудително, а на негово място в игра се появи Кауе Карузо.

В 39-ата минута "железничарите" организираха поредното си добро нападение, а в опита си да изчисти топката пред голлинията Мартин Христов я изпрати в краката на Кубрат Йонашчъ, но Янко Георгиев внимаваше и не допусна по-сериозен гаф.

Малко преди почивката Карузо стреля от дистанция, но стражът на "виненочервените" спаси без особени затруднения.

В 49-ата минута Диего Рапосо шутира извън наказателното поле, но кълбото попадна в обсега на Янко Георгиев.

Три по-късно Виктор Очаи разтресе горната греда с мощен удар от далечно разстояние.

В 61-вата минута Христо Митев извърши грубо нарушение срещу Клери Сербер, заради което беше изгонен с директен червен картон.

В 77-мата минута появилият се малко по-рано от резервната скамейка Николас Фонтейн беше изведен от Клери Сербер и от малък ъгъл хвана неподготвен Мартин Величков - 1:0.

СЕПТЕМВРИ 1:0 ЛОКОМОТИВ СОФИЯ

1:0 Фонтейн 77

Септември: 21. Янко Георгиев, 4. Мартин Христов, 3. Себастиян Уейд, 13. Кубрат Йонашчъ, 27. Георги Върбанов (76' - 17. Николас Фонтейн), 6. Виктор Очаи, 25. Али Аруна (60' - 10. Клери Сербер), 33. Галин Иванов (К), 7. Мой Пара, 9. Бертран Фоурие, 28. Стоян Стоичков

Треньор: Стамен Белчев

Локомотив София: 99. Мартин Величков – 44. Божидар Кацаров (К), 91. Райън Бидунга, 4. Садио Дембеле – 27. Патрик-Габриел Галчев, 13. Диего Рапосо, 22. Реян Даскалов, 5. Ерол Дост (68' - 8. Луан Аугусто), 2. Джунейт Али (55' - 23. Христо Митев) – 7. Спас Делев, 29. Анте Аралица (21' - 77. Кауе Карузо, 68' - 3. Меси Биатумусока)

Треньор: Станислав Генчев


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ