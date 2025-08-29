Септември спечели битката за "Надежда" с Локомотив София

Септември Сф победи с минималното 1:0 Локомотив София в късния петъчен мач от efbet Лига. Единственото попадение в срещата вкара Николас Фонтейн.

С успеха Септември се изкачи девети и остави ЦСКА София последен. Локомотив София е шести.

В третата минута Анте Аралица проби опасно в наказателното поле на септемврийци и потърси подаване към Ерол Дост, но Йонашчъ се намеси решително и изби в корнер.

Септември отговори с коварен удар на Али Аруна от въздуха, който профуча на сантиметри от левия страничен стълб.

Малко преди да измине четвърт час от началото на мача Патрик-Габриел Галчев центрира към Анте Аралица, който от чиста позиция не намери очертанията на вратата.

Няколко минути след това Ерол Дост също беше изведен на страхотна позиция, но и неговият шут от воле не беше точен.

В средата на първото полувреме Анте Аралица беше заменен принудително, а на негово място в игра се появи Кауе Карузо.

В 39-ата минута "железничарите" организираха поредното си добро нападение, а в опита си да изчисти топката пред голлинията Мартин Христов я изпрати в краката на Кубрат Йонашчъ, но Янко Георгиев внимаваше и не допусна по-сериозен гаф.

Малко преди почивката Карузо стреля от дистанция, но стражът на "виненочервените" спаси без особени затруднения.

В 49-ата минута Диего Рапосо шутира извън наказателното поле, но кълбото попадна в обсега на Янко Георгиев.

Три по-късно Виктор Очаи разтресе горната греда с мощен удар от далечно разстояние.

В 61-вата минута Христо Митев извърши грубо нарушение срещу Клери Сербер, заради което беше изгонен с директен червен картон.

В 77-мата минута появилият се малко по-рано от резервната скамейка Николас Фонтейн беше изведен от Клери Сербер и от малък ъгъл хвана неподготвен Мартин Величков - 1:0.

СЕПТЕМВРИ 1:0 ЛОКОМОТИВ СОФИЯ

1:0 Фонтейн 77

Септември: 21. Янко Георгиев, 4. Мартин Христов, 3. Себастиян Уейд, 13. Кубрат Йонашчъ, 27. Георги Върбанов (76' - 17. Николас Фонтейн), 6. Виктор Очаи, 25. Али Аруна (60' - 10. Клери Сербер), 33. Галин Иванов (К), 7. Мой Пара, 9. Бертран Фоурие, 28. Стоян Стоичков

Треньор: Стамен Белчев

Локомотив София: 99. Мартин Величков – 44. Божидар Кацаров (К), 91. Райън Бидунга, 4. Садио Дембеле – 27. Патрик-Габриел Галчев, 13. Диего Рапосо, 22. Реян Даскалов, 5. Ерол Дост (68' - 8. Луан Аугусто), 2. Джунейт Али (55' - 23. Христо Митев) – 7. Спас Делев, 29. Анте Аралица (21' - 77. Кауе Карузо, 68' - 3. Меси Биатумусока)

Треньор: Станислав Генчев