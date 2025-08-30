Милан надигра Лече, записа първа победа

Милан надигра Лече с 2:0 и записа първа победа за новия сезон в Серия А, предава БТА. Припомняме, че "росонерите“ паднаха от новака Кремонезе в първия кръг, но сега се поправиха и показаха, че навлизат в ритъм. Това е и първа победа за тима под ръководството на Масимилиано Алегри.



Рубен Лофтъс-Чийк откри в 66-а минута след асистенция на Лука Модрич, а Кристиан Пулишич удвои четири минути преди края. Други две попадения на Габия и Хименес бяха отменени от ВАР.

В другия мач от снощи Кремонезе запази стопроцентовия си точков актив след домакинска победа над Сасуоло с 3:2.