Милан надигра Лече, записа първа победа

Милан надигра Лече, записа първа победа

30 Август, 2025 08:18 476 0

Още два гола на „росонерите“ бяха отменени от ВАР   

Милан надигра Лече, записа първа победа - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Милан надигра Лече с 2:0 и записа първа победа за новия сезон в Серия А, предава БТА. Припомняме, че "росонерите“ паднаха от новака Кремонезе в първия кръг, но сега се поправиха и показаха, че навлизат в ритъм. Това е и първа победа за тима под ръководството на Масимилиано Алегри.

Рубен Лофтъс-Чийк откри в 66-а минута след асистенция на Лука Модрич, а Кристиан Пулишич удвои четири минути преди края. Други две попадения на Габия и Хименес бяха отменени от ВАР.

В другия мач от снощи Кремонезе запази стопроцентовия си точков актив след домакинска победа над Сасуоло с 3:2.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
