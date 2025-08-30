Новини
Спорт »
Световен футбол »
Гьозтепе се „спъна“ срещу Коняспор в последните минути, допусна изравняване

Гьозтепе се „спъна“ срещу Коняспор в последните минути, допусна изравняване

30 Август, 2025 08:41 399 0

  • гьозтепе-
  • мъри стоилов-
  • равен-
  • коняспор-
  • турция

Тимът на Мъри Стоилов има 8 точки от две победи и две равенства в четири мача

Гьозтепе се „спъна“ срещу Коняспор в последните минути, допусна изравняване - 1
Снимка: Göztepe Spor
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Гьозтепе се „спъна“ срещу Коняспор в последните минути, допускайки изравняване - 1:1, като домакин. Двубоят бе първи от 4-ия кръг на турското първенство, предава БТА. Антъни Денис откри резултата в 50-ата минута за „гьоз, гьоз“, а гостите от Коняспор изравниха в 85-ата чрезц Мохамед Ташчъ. Така Гьозтепе има 8 точки от две победи и две равенства в четири мача и се нарежда на трета позиция.

Първото полувреме премина под диктовката на отбора на Гьозтепе, а добри възможности за гол за тях се откриха в 33-ата и в 40-ата минута. Най-напред бившият защитник на ЦСКА 1948 Елитон Джордж едва не се разписа след подаване от ъглов удар на Мохамед Шерни. В 40-ата минута, след ефикасно подаване на Гьозтепе в половината на противника, Жуан получи топката от лявата страна на наказателното поле и отправи силен удар в далечния ъгъл, който вратарят Дениз Мешин парира с последни сили.

В 50-ата минута при третия пореден корнер след началото на втората част, Гьозтепе откри. Шерни изпълни от ляво, топката попадна във вратарското поле, а Денис се ориентира най-добре, прибра топката и с второто докосване я прати в мрежата – 1:0. Последваха нови силни минути на домакините, като бразилците Жуан и Жандерсон се разминаха с ново попадение.

Пет минути преди края на срещата Коняспор изравни. Бърза контраатака с едно докосване изведе Аласане Ндао, който подаде на Мохамед Ташчъ и оттам топката попадна в мрежата за крайното 1:1.


Турция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ