Гьозтепе се „спъна“ срещу Коняспор в последните минути, допусна изравняване

Гьозтепе се „спъна“ срещу Коняспор в последните минути, допускайки изравняване - 1:1, като домакин. Двубоят бе първи от 4-ия кръг на турското първенство, предава БТА. Антъни Денис откри резултата в 50-ата минута за „гьоз, гьоз“, а гостите от Коняспор изравниха в 85-ата чрезц Мохамед Ташчъ. Така Гьозтепе има 8 точки от две победи и две равенства в четири мача и се нарежда на трета позиция.



Първото полувреме премина под диктовката на отбора на Гьозтепе, а добри възможности за гол за тях се откриха в 33-ата и в 40-ата минута. Най-напред бившият защитник на ЦСКА 1948 Елитон Джордж едва не се разписа след подаване от ъглов удар на Мохамед Шерни. В 40-ата минута, след ефикасно подаване на Гьозтепе в половината на противника, Жуан получи топката от лявата страна на наказателното поле и отправи силен удар в далечния ъгъл, който вратарят Дениз Мешин парира с последни сили.



В 50-ата минута при третия пореден корнер след началото на втората част, Гьозтепе откри. Шерни изпълни от ляво, топката попадна във вратарското поле, а Денис се ориентира най-добре, прибра топката и с второто докосване я прати в мрежата – 1:0. Последваха нови силни минути на домакините, като бразилците Жуан и Жандерсон се разминаха с ново попадение.



Пет минути преди края на срещата Коняспор изравни. Бърза контраатака с едно докосване изведе Аласане Ндао, който подаде на Мохамед Ташчъ и оттам топката попадна в мрежата за крайното 1:1.

