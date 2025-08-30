Новини
Испания без Гави в София?

30 Август, 2025 12:15 414 3

  • гави-
  • испания-
  • българия-
  • квалификации-
  • софия-
  • контузия

Халфът има болки в коляното

Испания без Гави в София? - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Халфът на Барселона Гави може да пропусне мачовете на Испания от квалификациите за Световното първенство през септември поради контузия, съобщи радио Каталуния.
21-годишният халф е напуснал тренировката на каталунците в петък по-рано поради дискомфорт в коляното, допълва БТА. Според източника, играчът ще премине през серия от медицински тестове, за да се оцени по-точно състоянието му.

Гави бе извън игра дълго време поради разкъсана предна кръстна връзка на дясното коляно и в Барселона са предпазливи, тъй като се опасяват от рецидив на травмата.

Треньорският щаб на испанския национален отбор също следи ситуацията, тъй като играчът е повикан за световните квалификации на 4 септември срещу България на стадион "Васил Левски" и три дни по-късно срещу Турция в Коня.


Испания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Смешник

    1 0 Отговор
    Има ли значение без кого е Испания в София Тези и с резервния отбор ще ни бият

    Коментиран от #2, #3

    12:25 30.08.2025

  • 2 Важното....

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Смешник":

    ... че се отлепяме от дъното.

    12:32 30.08.2025

  • 3 пешо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Смешник":

    те с него ще дойдат , ще ни закичат една тройка

    12:33 30.08.2025

