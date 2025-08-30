Халфът на Барселона Гави може да пропусне мачовете на Испания от квалификациите за Световното първенство през септември поради контузия, съобщи радио Каталуния.
21-годишният халф е напуснал тренировката на каталунците в петък по-рано поради дискомфорт в коляното, допълва БТА. Според източника, играчът ще премине през серия от медицински тестове, за да се оцени по-точно състоянието му.
Гави бе извън игра дълго време поради разкъсана предна кръстна връзка на дясното коляно и в Барселона са предпазливи, тъй като се опасяват от рецидив на травмата.
Треньорският щаб на испанския национален отбор също следи ситуацията, тъй като играчът е повикан за световните квалификации на 4 септември срещу България на стадион "Васил Левски" и три дни по-късно срещу Турция в Коня.
Испания без Гави в София?
30 Август, 2025 12:15 414 3
Халфът има болки в коляното
1 Смешник
Коментиран от #2, #3
12:25 30.08.2025
2 Важното....
До коментар #1 от "Смешник":... че се отлепяме от дъното.
12:32 30.08.2025
3 пешо
До коментар #1 от "Смешник":те с него ще дойдат , ще ни закичат една тройка
12:33 30.08.2025