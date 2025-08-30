Милан подписва с Нкунку

Милан е готов да подсили атаката си с ново голямо име. Клубът е постигнал договорка с Челси за трансфера на Кристофър Нкунку (вдясно), съобщава “La Gazzetta dello Sport”. Французинът вече е пристигнал в Италия за медицински прегледи, а сделката се оценява на 38 милиона евро плюс бонуси.



Нкунку премина в Челси преди две години срещу 65 милиона евро след впечатляващ престой в РБ Лайпциг, но контузиите му попречиха да разгърне пълния си потенциал на „Стамфорд Бридж“. В лондонския клуб той записа 62 мача с 18 гола и 5 асистенции.



В началото на кариерата си нападателят носеше екипа на ПСЖ. „Росонерите“ се насочиха към Нкунку, след като преговорите за Конрад Хардер пропаднаха.

Играчът не бе убеден в ролята си в Милан, а Спортинг Лисабон в последния момент промени условията по сделката. Усилията на клуба обаче не приключват с Нкунку.



илан активно търси класически централен нападател и е в контакт с Рома за Артьом Довбик. Двата клуба обсъждат вариант за размяна със Сантяго Хименес, но мексиканецът не е склонен да премине в Рим. Въпреки това „вълците“ може да позволят на Довбик да напусне, евентуално под наем, ако намерят своевременно негов заместник. В момента Рома работи по трансфер на Брайън Броби от Аякс.

