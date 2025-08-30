Новини
Новият халф на Левски вече е София, минава прегледи

30 Август, 2025 15:49 413 1

Договорът на Акрам Бурас ще бъде за три години

Новият халф на Левски вече е София, минава прегледи - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Акрам Бурас - новото попълнение на Левски, пристигна в София рано тази сутрин, предава Gong.bg. 23-годишният алжирски халф ще премине медицински прегледи, след което ще подпише със "сините".

Столичният гранд ще активира откупната клауза в договора на Бурас с МС Алжер на стойност 300 хиляди евро и 25% при следващ трансфер. Контрактът на халфа с Левски ще бъде за три години.

До момента Бурас е играл само в родината си. Той е трикратен шампион на Алжир с Белоиздад, а през миналия сезон и с досегашния си отбор. Халфът ще стане шестото попълнение в Левски това лято. Преди него "сините" привлякоха Рилдо, Мазир Сула, Радослав Кирилов, Мартин Луков и Никола Серафимов.


  • 1 БайРапун

    1 1 Отговор
    още един от маалата, за кеф на сиганетата .........

    15:57 30.08.2025

