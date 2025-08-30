Новини
Локо (Пд) надигра Спартак във Варна

Локо (Пд) надигра Спартак във Варна

30 Август, 2025 21:11

Двата отбора завършиха мача с 10 души

Локо (Пд) надигра Спартак във Варна - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Локо (Пд) победи с 2:1 Спартак (Вн) като гост в мач от 7-ия кръг на Първа лига. Двата отбора завършиха срещата с 10 души, след като в 70-ата минута Тодор Павлов от гостите получи втори жълт и съответно червен картон. Директен червен картон получи и Луис Пахама от домакините в 90+3 минута. Пловдивчани започнаха по-добре срещата и още във втората минута създадоха сериозна ситуация, при която Енцо Еспиноза стреля опасно, но топката премина над вратата, предава БТА.

В 4-ата минута Локо (Пд) поведе в резултата. Адриан Кова центрира меко в наказателното поле на домакините, а Парвиз Умарбаев (с капитанската лента) с техничен прехвърлящ удар от воле отдясно вкара за пловдивчани – 0:1.

В 15-ата минута Спартак (Вн) можеше да изравни резултата, но след удара на Даниел Иванов от границата на наказателното поле топката се отби в страничната греда. В 18-ата минута Димитър Илиев стреля от добра позиция, но топката премина над вратата на домакините.

В 20-ата минута Парвиз Умарбаев стреля опасно по земя, но стражът на „соколите“ Максим Ковальов улови топката. В 39-ата минута Матео Петрашило можеше да вкара гол за Спартак 1918 Варна, но след удара му по диагонал отдясно, топката премина встрани от вратата.

В 70-ата минута гостите останаха с 10 души на терена, след като Тодор Павлов получи втори жълт и съответно червен картон. В 72-ата минута късметът бе на страната на Локомотив Пловдив. След центриране на Деян Лозев в наказателното поле Шанде засече топката с глава, но тя премина на сантиметри встрани от вратата.

В 77-ата минута Спартак (Вн) изравни резултата. Деян Лозев центрира отдясно в наказателното поле на гостите, Илкер Будинов отклони топката към Бернардо Коуто, който от няколко метра вкара за 1:1. В 83-ата минута след центриране от свободен удар в наказателното поле на домакините Мартин Атанасов отклони топката с глава към Мартин Русков, който с глава вкара втори гол за Локомотив Пловдив и донесе трите точки на гостите.

Първенство на България по футбол, мачове от седмия кръг на efbet Лига:
Септември - Локо 1929 (Сф) 1:0
Ботев (Вр) - Черно море 1:0
Монтана - Добруджа 1:0
Спартак (Вн) - Локо (Пд) 1:2

Днес:
Славия – ЦСКА ( 21,15 часа, Диема спорт)

В неделя:
Арда - Берое ( 17,00 часа, Диема спорт)
Левски - ЦСКА 1948 ( 19,15 часа, Диема спорт)
Лудогорец - Ботев (Пд) ( 21,30 часа, Диема спорт)


България
