Локо (Пд) надигра Спартак във Варна

Локо (Пд) победи с 2:1 Спартак (Вн) като гост в мач от 7-ия кръг на Първа лига. Двата отбора завършиха срещата с 10 души, след като в 70-ата минута Тодор Павлов от гостите получи втори жълт и съответно червен картон. Директен червен картон получи и Луис Пахама от домакините в 90+3 минута. Пловдивчани започнаха по-добре срещата и още във втората минута създадоха сериозна ситуация, при която Енцо Еспиноза стреля опасно, но топката премина над вратата, предава БТА.



В 4-ата минута Локо (Пд) поведе в резултата. Адриан Кова центрира меко в наказателното поле на домакините, а Парвиз Умарбаев (с капитанската лента) с техничен прехвърлящ удар от воле отдясно вкара за пловдивчани – 0:1.



В 15-ата минута Спартак (Вн) можеше да изравни резултата, но след удара на Даниел Иванов от границата на наказателното поле топката се отби в страничната греда. В 18-ата минута Димитър Илиев стреля от добра позиция, но топката премина над вратата на домакините.



В 20-ата минута Парвиз Умарбаев стреля опасно по земя, но стражът на „соколите“ Максим Ковальов улови топката. В 39-ата минута Матео Петрашило можеше да вкара гол за Спартак 1918 Варна, но след удара му по диагонал отдясно, топката премина встрани от вратата.



В 70-ата минута гостите останаха с 10 души на терена, след като Тодор Павлов получи втори жълт и съответно червен картон. В 72-ата минута късметът бе на страната на Локомотив Пловдив. След центриране на Деян Лозев в наказателното поле Шанде засече топката с глава, но тя премина на сантиметри встрани от вратата.



В 77-ата минута Спартак (Вн) изравни резултата. Деян Лозев центрира отдясно в наказателното поле на гостите, Илкер Будинов отклони топката към Бернардо Коуто, който от няколко метра вкара за 1:1. В 83-ата минута след центриране от свободен удар в наказателното поле на домакините Мартин Атанасов отклони топката с глава към Мартин Русков, който с глава вкара втори гол за Локомотив Пловдив и донесе трите точки на гостите.



Първенство на България по футбол, мачове от седмия кръг на efbet Лига:

Септември - Локо 1929 (Сф) 1:0

Ботев (Вр) - Черно море 1:0

Монтана - Добруджа 1:0

Спартак (Вн) - Локо (Пд) 1:2



Днес:

Славия – ЦСКА ( 21,15 часа, Диема спорт)

В неделя:

Арда - Берое ( 17,00 часа, Диема спорт)

Левски - ЦСКА 1948 ( 19,15 часа, Диема спорт)

Лудогорец - Ботев (Пд) ( 21,30 часа, Диема спорт)