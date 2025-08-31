Ламин Ямал е най-добрият тийнейджър във футбола

Звездата на Барселона и национал на Испания Ламин Ямал беше обявен за най-добрия тийнейджър в световния футбол. Младокът оглави класацията на CIES Football Observatory, след като събра среден рейтинг от 97.7 точки, предава gong.bg.



Сезон 2024/2025 за Ямал беше феноменален, защото той имаше ключов принос за спечелените титла в Ла Лига, Купата на краля и Суперкупата на Испания. Трима млади футболисти на Челси – Естевaо Уилиан, Йорел Хато и бъдещото попълнение Жеовани Куенда, също впечатлиха наблюдателите, влизайки в престижната десетка на най-обещаващите таланти в света.



Естевaо се нареди четвърти с резултат 86.7, след като показа огромния си потенциал в Палмейрас, преди да подпише с Челси. Хато, който се превърна в откритието на Аякс, зае шесто място с 84.0. Куенда, който ще пристигне на „Стамфорд Бридж“ от Спортинг през 2026 година, е девети с 83.8.



А иначе втората позиция е за друг талант на Барселона – Пау Кубарси, който вече е ключова фигура в плановете на Ханзи Флик и получи оценка 93.4. На трето място е звездата на Пари Сен Жермен и Франция – Уорън Заир-Емери, със 87.8.



Сред първите 10 място намери и младият талант на Арсенал – Майлс Люис-Скели, който е класиран на седма позиция с 83.9.

Топ 20 според CIES Football Observatory:

1.Ламин Ямал (Барселона, Испания) – 97.7

2.Пау Кубарси (Барселона, Испания) – 93.4

3.Уорън Заир-Емери (ПСЖ, Франция) – 87.8

3.Естевaо Уилиан (Челси) – 86.7

4.Франко Мастантуоно (Реал Мадрид) – 85.4

5.Йорел Хато (Челси, Нидерландия) – 84.0

=7. Роджър Фернандес (Брага) – 83.9

=7. Майлс Люис-Скели (Арсенал, Англия) – 83.9

8.Жеовани Куенда (Спортинг, присъединява се към Челси през 2026 г.) – 83.8

9.Елиас Монтиел (Пачука) – 83.2

10.Гивайро Рийд (Фейенорд) – 83.1

11.Хесус Родригес (Комо) – 82.2

12.Мамаду Сар (Страсбург) – 82.1

13.Джоб Белингам (Борусия Дортмунд) – 82.0

14.Итън Нуанери (Арсенал) – 81.9

15.Андрия Максимович (РБ Лайпциг, Сърбия) – 80.8

=17. Лукас Бергвал (Тотнъм, Швеция) – 80.7

=17. Райан Витор (Васко да Гама) – 80.7

=17. Родриго Мора (Порто) – 80.7

20.Педро Енрике (Зенит Санкт Петербург) – 80.2