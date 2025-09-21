Титов и Спиров взеха първия кръг от рали шампионата на България

Антон Титов и Александър Спиров спечелиха първия кръг от националния рали шампионат на България. Следобедните минавания по етапа "Дряново" сложиха точка на изключително драматично и изпълнено с обрати рали "Дряново" 2025, предава БТА.



Временните лидери Александър Томов/Недялко Сивов започнаха деня с проблеми със спирачките, но успяха да овладеят ситуацията. В първото минаване през СЕ "Дряново" обаче екипажът излетя от трасето, а инцидентът доведе до запалване на храсталаци около автомобила им. Благодарение на намесата на Кирил Тодоров/Георги Аврамов (Opel Corsa Rally4) ситуацията беше овладяна, но организаторите бяха принудени да прекратят етапа и присъдиха служебни времена на част от участниците.



Така битката за победата се реши в последната отсечка. Липсата на Томов/Сивов отвори пътя за Антон Титов/Александър Спиров (Hyundai i20N Rally2, RC2), които въпреки сутрешното си завъртане демонстрираха хладнокръвие и донесоха победата на "АК Астра Рейсинг".



На второ място завършиха Никола Мишев/Ангел Башкехайов (Skoda Fabia Rally2 Evo, RC2). Екипажът загуби време след спукана гума на СЕ "Дряново", но стабилното темпо и добрата работа в ключови етапи им донесоха заслужен подиум.



В RC4 победители станаха Любен Каменов/Валентин Будинов (Peugeot 208 Rally4), които удържаха атаката на Тодоров/Аврамов и завършиха трети в генералното. Разликата между двата екипажа бе едва 5.9 секунди. Байчо Ненов/Георги Радев стигнаха финала и записаха ценни точки с трето място в класа.

Драмата беше пълна в клас RC4N. След наказание на Христо Атанасов/Марин Иванов, лидерството поеха Огнян Герджиков/Георги Гаджев (Renault Clio RS), които завършиха пети в генералното подреждане и първи в класа. Живко Желязков/Явор Любенов взеха второто място в RC4N, докато Атанасов/Иванов останаха трети.



RC5 бе напълно доминирана от Петър и Любка Йорданови (Renault Clio Rally5) - безгрешни и постоянни, те завършиха първи в класа и 6-и в генералното. Втори се наредиха Динко Иванов/Явор Брънков. Пламен Панталеев/Красимир Механджийски (VW Polo) записаха стабилно каране и завършиха 9-и в генералното, като оглавиха НС1.

