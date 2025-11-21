Новини
България с голям шанс да участва на Световното по футбол през 2030г.

21 Ноември, 2025 17:38

ФИФА обмисля разширяване на формата

България с голям шанс да участва на Световното по футбол през 2030г. - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Възможността България да се завърне на световната сцена става все по-реална!

Вицепрезидентът на ФИФА и ръководител на Южноамериканската футболна конфедерация Алехандро Домингес изрази категорично мнение, че Световното първенство през 2030 година трябва да се превърне в най-мащабното издание досега, като броят на участващите отбори бъде увеличен на 64.

Този амбициозен план идва в навечерието на историческия юбилей – 100 години от първия Мондиал, проведен в Уругвай.

Домингес подчерта, че подобен формат би бил най-подходящият начин да се отбележи вековната история на турнира и да се обединят феновете и нациите от цял свят.

„Това ще бъде уникален момент, който ще остане завинаги в аналите на футбола“, заяви той.

Мондиал 2030 ще бъде организиран от цели шест държави, разположени на три континента – Португалия, Испания, Аржентина, Мароко, Уругвай и Парагвай.

Този безпрецедентен географски обхват е още един аргумент в полза на разширяването на броя на участниците, което би дало шанс на повече национални отбори, включително и България, да се борят за място сред най-добрите.

Припомняме, че следващото Световно първенство през 2026 година, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико, вече ще включва 48 отбора – стъпка към по-широко представителство на различни футболни нации.


  • 1 Последния Софиянец

    26 1 Отговор
    Ще загубим баража срещу Сан Марино

    17:42 21.11.2025

  • 2 Хичо

    20 0 Отговор
    Гонзо ще чака формат на Световно първенство със 150 отбора за да имаме шанс да се класираме...Друг е въпроса,какво изобщо ще правим там с тези футболисти и тези ръководители...

    17:46 21.11.2025

  • 3 тома

    25 0 Отговор
    Единственият ни шанс да се класираме ако няма квалификации и групи

    17:58 21.11.2025

  • 4 Ний ша Ва упрайм

    11 0 Отговор
    трябват им донори ке ни тепат кат шкембе у тараби и ша берем срам

    18:05 21.11.2025

  • 5 9689

    15 0 Отговор
    С този материал,никога.Треньора как се радваше след мача с грузинците.А те бяха на разходка.

    18:10 21.11.2025

  • 6 Венцов

    15 0 Отговор
    Ние сме на 88-мо място след късметлийския мач срещу Грузия, които не играеха за нищо. След 3 удара в противниковата врата и 15 срещу нашата. 23% имахме владеене на топката останалите бяха за противника. Така че като направят отборите на 128 имаме шанс, поне да играем на остров Ливингстън на Антарктида.

    18:19 21.11.2025

  • 7 батВесо

    9 0 Отговор
    А Кюрасао ще участват още догодина

    18:22 21.11.2025

  • 8 Коцето

    8 0 Отговор
    Ти си само 8ми клас, а какви ми ги въртиш, я върви да... спиш.

    18:35 21.11.2025

  • 9 Гаранция

    9 0 Отговор
    И 100 отбора да участват, пияните мачки, пак няма да се класират.

    18:48 21.11.2025

  • 10 Герата

    8 0 Отговор
    Ако играят на остров Ливингстън, ръководните органи на БФС и треньора ще бъдат на задоволително интелектуално ниво с пингвините, което все пак е нещо.

    19:00 21.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пак няма да се класират

    7 0 Отговор
    Дори да няма квалификации и да участват всички отбори на земята, тези инвалиди пак няма да се класират.

    19:08 21.11.2025

  • 13 БФС

    5 0 Отговор
    Ние си мислехме, че сега поне шест месеца няма да ни закачат, снишаване и шапка на тояга, удри уйно с двете цеви. Сега пак почнаха формати, глупости това онова.

    19:10 21.11.2025

  • 14 Да,бе

    7 0 Отговор
    Напълно е възможно при трета световна война,ако оцелеем само ние и хлебарките ще имаме шанс за реми...Трябва да им счупим повечето крачета и сме готови.

    20:16 21.11.2025

  • 15 Фгхйк

    5 0 Отговор
    Или през 2060 година?

    21:26 21.11.2025

