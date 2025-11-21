България с голям шанс да участва на Световното по футбол през 2030г.

Възможността България да се завърне на световната сцена става все по-реална!

Вицепрезидентът на ФИФА и ръководител на Южноамериканската футболна конфедерация Алехандро Домингес изрази категорично мнение, че Световното първенство през 2030 година трябва да се превърне в най-мащабното издание досега, като броят на участващите отбори бъде увеличен на 64.

Този амбициозен план идва в навечерието на историческия юбилей – 100 години от първия Мондиал, проведен в Уругвай.

Домингес подчерта, че подобен формат би бил най-подходящият начин да се отбележи вековната история на турнира и да се обединят феновете и нациите от цял свят.

„Това ще бъде уникален момент, който ще остане завинаги в аналите на футбола“, заяви той.

Мондиал 2030 ще бъде организиран от цели шест държави, разположени на три континента – Португалия, Испания, Аржентина, Мароко, Уругвай и Парагвай.

Този безпрецедентен географски обхват е още един аргумент в полза на разширяването на броя на участниците, което би дало шанс на повече национални отбори, включително и България, да се борят за място сред най-добрите.

Припомняме, че следващото Световно първенство през 2026 година, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико, вече ще включва 48 отбора – стъпка към по-широко представителство на различни футболни нации.