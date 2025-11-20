Национал пропусна два мача за страната си заради изпрана виза

Парагвайският национал Андрес Кубас пропусна два мача на отбора, след като е преминал през един от най-кошмарните сценарии на всеки пътуващ - той е забравил визата си в задния джоб на панталон, който впоследствие е бил изпран. Така халфът не игра срещу САЩ и Мексико, пише Ройтерс.

Кубас, който е част от канадския Ванкувър Уайткапс, пропусна загубата на парагвайците с 1:2 срещу американците и победата с 2:1 срещу мексиканците.

"Оплескал е нещата, забравил е визата в панталоните си. Дамата, която се грижи за прането, също не е забелязала. Той не го прие добре", заяви бащата на футболиста Франсиско Кубас в интервю за парагвайския вариант на ABC.

Андрес е успял да си извади нови лични документи, но не и да завърши дългия процес по издаването на виза.