Барселона се издъни срещу Райо във "враждебния" Мадрид

1 Септември, 2025 05:16, обновена 1 Септември, 2025 05:25 555 0

  • барселона-
  • райо валекано-
  • примера-
  • футбол

Автогол помогна на Атлетик Билбао в Севиля

Барселона се издъни срещу Райо във "враждебния" Мадрид - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Райо Валекано и Барселона приключиха 1:1 в последния неделен мач от третия кръг в Ла Лига. Той бе на столичния стадион "Вайекас", предаде ФОКУС.

Испанският национал Ламин Ямал откри от наказателен удар в 40-ата минута. Фран Перес фиксира крайния резултат в 67-ата минута, благодарение на подаване от Иси Паласон.

Райо е 10-и с 4 точки в моментното подреждане. Барселона е четвърти, имащ 7.

Атлетик Билбао надделя срещу Бетис с 2:1 като гост в третия кръг от Ла Лига. Мачът бе на стадион "Ла Куртиха".

Марк Бартра си вкара автогол в 60-ата минута. Айтор Паредес удвои в 85-ата преди Седрик Бакамбу да оформи крайния резултат в седмата минута от добавеното време чрез пас на Жуниор Фирпо.

Бетис е осми с 5 точки, а баските са втори, имащи 9..


Испания
