Барселона се издъни срещу Райо във "враждебния" Мадрид

Райо Валекано и Барселона приключиха 1:1 в последния неделен мач от третия кръг в Ла Лига. Той бе на столичния стадион "Вайекас", предаде ФОКУС.



Испанският национал Ламин Ямал откри от наказателен удар в 40-ата минута. Фран Перес фиксира крайния резултат в 67-ата минута, благодарение на подаване от Иси Паласон.



Райо е 10-и с 4 точки в моментното подреждане. Барселона е четвърти, имащ 7.

Атлетик Билбао надделя срещу Бетис с 2:1 като гост в третия кръг от Ла Лига. Мачът бе на стадион "Ла Куртиха".



Марк Бартра си вкара автогол в 60-ата минута. Айтор Паредес удвои в 85-ата преди Седрик Бакамбу да оформи крайния резултат в седмата минута от добавеното време чрез пас на Жуниор Фирпо.



Бетис е осми с 5 точки, а баските са втори, имащи 9..