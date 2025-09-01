Футболна съпруга и майка на три деца разкри тайната на перфектната си фигура

Ослепителната футболна съпруга Ана Райкович разкри как се грижи за перфектната си фигура. Брюнетката, която от лятото на 2018-а е омъжена за вратаря на Сърбия и Ал Итихад - Предраг Райкович, впечатлява с изумително тяло, въпреки че е майка на три деца.
„След 17:00 часа не ям нищо, пия само вода. Изключения се допускат само когато сме на почивка”, сподели г-жа Райкович, която беше в основата на скандала, взривил сръбския национален отбор на световното в Катар 2022. Тогава се появиха слухове, че е преспала със съотборници на своя любим Предраг.
Ана изненада и с признанието, че вече не използва парфюми.
„Когато кърмите, е немислимо. Най-малката Нора на 4 септември ще навърши годинка, а батковците Реля и Тадия вече са на 6 и 4. Аз сега не кърмя, но съм непрекъснато с малките. Водя ги на училище, на тренировки, а те имат непоносимост към силни аромати в колата. А и няма по-хубава миризма за децата от тази на мама“, разказа Ана пред своите почти 240 000 последователи в Инстаграм.
1 Гретиния
17:04 01.09.2025
2 Хммм,
Коментиран от #5
17:07 01.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 само питам
после защо нямало стругари ?
17:08 01.09.2025
5 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #2 от "Хммм,":за фигурата не знам но краката й са били вечно вдигнати нагоре за да зачене
17:08 01.09.2025