Новини
Спорт »
Световен футбол »
Футболна съпруга и майка на три деца разкри тайната на перфектната си фигура

Футболна съпруга и майка на три деца разкри тайната на перфектната си фигура

1 Септември, 2025 17:00 910 5

  • ана райкович-
  • предраг райкович-
  • футбол-
  • сексапил-
  • секси

Ана изненада с признанието, че вече не използва парфюми

Футболна съпруга и майка на три деца разкри тайната на перфектната си фигура - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ослепителната футболна съпруга Ана Райкович разкри как се грижи за перфектната си фигура. Брюнетката, която от лятото на 2018-а е омъжена за вратаря на Сърбия и Ал Итихад - Предраг Райкович, впечатлява с изумително тяло, въпреки че е майка на три деца.

„След 17:00 часа не ям нищо, пия само вода. Изключения се допускат само когато сме на почивка”, сподели г-жа Райкович, която беше в основата на скандала, взривил сръбския национален отбор на световното в Катар 2022. Тогава се появиха слухове, че е преспала със съотборници на своя любим Предраг.

A post shared by 𝘼 𝙣 𝙖 𝙍 𝙖 𝙟 𝙠 𝙤 𝙫 𝙞 𝙘 (@rajkovic__ana)

Ана изненада и с признанието, че вече не използва парфюми.

„Когато кърмите, е немислимо. Най-малката Нора на 4 септември ще навърши годинка, а батковците Реля и Тадия вече са на 6 и 4. Аз сега не кърмя, но съм непрекъснато с малките. Водя ги на училище, на тренировки, а те имат непоносимост към силни аромати в колата. А и няма по-хубава миризма за децата от тази на мама“, разказа Ана пред своите почти 240 000 последователи в Инстаграм.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гретиния

    3 0 Отговор
    Да не ми се фукляви с тази моторница ! Ние сме резервирали вече трипалубна яхта за да се лигавчиме както си требе !!!

    17:04 01.09.2025

  • 2 Хммм,

    5 0 Отговор
    Ами то всичко е ясно, за 6 години 3 деца, няма нужда да обяснява как си поддържа фигурата.

    Коментиран от #5

    17:07 01.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 само питам

    5 0 Отговор
    а кога ще пишете за жената на някой стругаро -фрезист?

    после защо нямало стругари ?

    17:08 01.09.2025

  • 5 град КОЗЛОДУЙ

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хммм,":

    за фигурата не знам но краката й са били вечно вдигнати нагоре за да зачене

    17:08 01.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ