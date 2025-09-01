Новини
Спортът по ТВ в понеделник (1 септември)

Спортът по ТВ в понеделник (1 септември)

1 Септември, 2025

Ето какво може да гледате днес

13:30 Евробаскет 2025: Швеция - Черна гора - Nova Sport

13:00 Волейбол: СП: САЩ – Канада, жени - MAX Sport 2

14:45 Евробаскет 2025: Естония - Турция - Diema Sport 2

16:30 Волейбол: СП: Турция – Словения, жени - MAX Sport 2

16:30 Евробаскет 2025: Германия – Великобритания - Nova Sport

18:00 Тенис: Открито първенство на САЩ - EUROSPORT

18:00 Тенис: Открито първенство на САЩ - EUROSPORT 2

20:30 Евробаскет 2025: Финландия - Литва - Nova Sport




