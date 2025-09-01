Спортът по ТВ в понеделник (1 септември)

13:30 Евробаскет 2025: Швеция - Черна гора - Nova Sport
13:00 Волейбол: СП: САЩ – Канада, жени - MAX Sport 2
14:45 Евробаскет 2025: Естония - Турция - Diema Sport 2
16:30 Волейбол: СП: Турция – Словения, жени - MAX Sport 2
16:30 Евробаскет 2025: Германия – Великобритания - Nova Sport
18:00 Тенис: Открито първенство на САЩ - EUROSPORT
18:00 Тенис: Открито първенство на САЩ - EUROSPORT 2
20:30 Евробаскет 2025: Финландия - Литва - Nova Sport
