Новак Джокович безапелационно на четвъртфиналите на US Open

1 Септември, 2025 09:25 627 1

Предстои сблъсък с Тейлър Фриц

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Сърбинът Новак Джокович демонстрира класата си и без особени затруднения си осигури място сред най-добрите осем на тазгодишния US Open. В осминафиналния двубой, световният №7 не остави никакви шансове на германеца Ян-Ленард Щруф, който заема 144-ата позиция в световната ранглиста, и го надигра категорично с 6:3, 6:3, 6:2.

Срещата продължи едва 1 час и 51 минути, през които Джокович показа защо е сред най-успешните тенисисти в историята, притежавайки внушителните 24 титли от Големия шлем.

Това бе осмата поредна победа на Ноле срещу Щруф, като германецът все още не е намерил начин да се противопостави на сърбина в нито един от досегашните им сблъсъци.

В следващия кръг Джокович ще се изправи срещу местния любимец и четвърти в световната ранглиста – Тейлър Фриц.

Американецът също впечатли с убедителна победа над чеха Томаш Махац (№22 в света), като го елиминира с 6:4, 6:3, 6:3 за 1 час и 39 минути. Това бе трети успех за Фриц срещу Махац от три изиграни мача помежду им.


  • 1 Хасково

    3 0 Отговор
    "Джокович показа защо е сред най-успешните тенисисти в историята" ???
    Г-н Лазаров, ако разрешите, да Ви поправя - може ли?
    Не е един от на-успешните - той е НАЙ-УСПЕШНИЯТ тенесит за всички времена!

    09:54 01.09.2025

