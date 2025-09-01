Емилиано Мартинес на прага на трансфер в Манчестър Юнайтед

Аржентинският национален вратар Емилиано Мартинес е изключително близо до това да се присъедини към Манчестър Юнайтед, разкриват източници, запознати с преговорите. Според уважавания трансферен гуру Фабрицио Романо, стражът на Астън Вила вече е информирал ръководството на бирмингамския клуб за желанието си да облече екипа на "червените дяволи".

32-годишният Мартинес, който се превърна в ключова фигура за националния отбор на Аржентина, е постигнал договорка относно личните си условия с гранда от Манчестър. Очаква се в близките дни двата клуба да финализират детайлите по трансфера, който може да се окаже един от най-обсъжданите през това лято.

Мартинес се присъедини към Астън Вила през 2020 година и оттогава се утвърди като един от най-надеждните вратари във Висшата лига. През изминалия сезон южноамериканецът изигра впечатляващите 53 мача във всички турнири, като в 16 от тях опази вратата си "суха" – постижение, което не остана незабелязано от водещите европейски клубове.

Въпреки че договорът на Мартинес с Астън Вила е валиден до юни 2029 година, желанието му за ново предизвикателство и възможността да застане под рамката на Манчестър Юнайтед изглежда ще наклонят везните в полза на трансфера.