Новини
Спорт »
Световен футбол »
Емилиано Мартинес на прага на трансфер в Манчестър Юнайтед

Емилиано Мартинес на прага на трансфер в Манчестър Юнайтед

1 Септември, 2025 11:54 469 0

  • вратар -
  • емилиано мартинес -
  • манчестър юнайтед-
  • трансферен гуру-
  • фабрицио романо-
  • стражът -
  • астън вила-
  • футбол-
  • англия

32-годишният вратар се превърна в ключова фигура за националния отбор на Аржентина

Емилиано Мартинес на прага на трансфер в Манчестър Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Аржентинският национален вратар Емилиано Мартинес е изключително близо до това да се присъедини към Манчестър Юнайтед, разкриват източници, запознати с преговорите. Според уважавания трансферен гуру Фабрицио Романо, стражът на Астън Вила вече е информирал ръководството на бирмингамския клуб за желанието си да облече екипа на "червените дяволи".

32-годишният Мартинес, който се превърна в ключова фигура за националния отбор на Аржентина, е постигнал договорка относно личните си условия с гранда от Манчестър. Очаква се в близките дни двата клуба да финализират детайлите по трансфера, който може да се окаже един от най-обсъжданите през това лято.

Мартинес се присъедини към Астън Вила през 2020 година и оттогава се утвърди като един от най-надеждните вратари във Висшата лига. През изминалия сезон южноамериканецът изигра впечатляващите 53 мача във всички турнири, като в 16 от тях опази вратата си "суха" – постижение, което не остана незабелязано от водещите европейски клубове.

Въпреки че договорът на Мартинес с Астън Вила е валиден до юни 2029 година, желанието му за ново предизвикателство и възможността да застане под рамката на Манчестър Юнайтед изглежда ще наклонят везните в полза на трансфера.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ