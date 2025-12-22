Новини
Убийците от плажа в Сидни се обучавали извън града за касапницата и подготвили видео обръщение

Милен Ганев

Извършителите на терористичната атака в Сидни, които убиха 15 души на плажа Бонди на 14 декември, са се обучавали за нападението извън града и са подготвили видео изявление, стана ясно от информация на Кралският съд.

Документи, представени на съда в Сидни от полицията, показват, че 24-годишният Навид Акрам и 50-годишният му баща Саджид „внимателно са планирали атаката в продължение на месеци, обучавайки се и изработвайки взривни устройства и знамена на ИДИЛ“. Това се подкрепя от снимки и видеоклипове, намерени в телефоните на нападателите. „Едно видео, датирано от края на октомври, показва подсъдимия и баща му в селски район по време на стрелба по мишена. Кадрите показват как стрелят с пушки и се движат по тактически начин“, се казва в досието по делото.

Полицията заявява, че при пристигането си на мястото на нападението двамата „са хвърлили четири импровизирани взривни устройства в тълпата, които не са взривени“. По-късно, по време на претърсване на къщата, наета от терористите преди нападението, полицията откри оръжия и боеприпаси, както и оборудване за производство на бомби и няколко копия от Корана.

На съда беше предоставен и видеоклип, в който терористите „излагат своите политически и религиозни възгледи и, очевидно, обобщават аргументите си, оправдаващи нападението“. „Мъжете седят пред изображение на знамето на терористичната групировка „Ислямска държава“, държейки дългоцевни огнестрелни оръжия. Единият от тях чете пасаж от Корана на арабски... и след това прави серия от изявления относно мотивите за нападението и осъжда действията на ционистите“, се казва в полицейските документи.

По-рано беше съобщено, че полицията в австралийския щат Нов Южен Уелс е повдигнала 59 обвинения срещу 24-годишния Навид Акрам, включително 15 обвинения за убийство и извършване на терористичен акт.

Австралийският уличен художник Джарод Греч създаде стенопис в центъра на Мелбърн, изобразяващ Ахмед ал-Ахмед, мъжът, който обезоръжи терориста, нападнал хора в Сидни.

Той публикува видеоклип от създаването на стенописа на страницата си в Instagram.

Рисунката на уличния художник изобразява лицето и раменете на 43-годишен сирийски мъж в болнично легло, като отдолу с големи букви е изписано „True Blue“. Тази фраза, вариант на „True Blue Aussie“, се използва от австралийците, за да опишат онези, които смятат за истински австралийци, притежаващи качества като лоялност, честност, другарство и устойчивост.

По-рано австралийските медии публикуваха онлайн видеоклип, показващ мъж, който обезоръжава терорист, стрелящ по хора, като тича зад него и грабва оръжие. По-късно беше разкрито, че мъжът е Ахмед ал-Ахмед, 43-годишен сирийски жител на Сидни и собственик на малък магазин. Той получи няколко рани в рамото по време на борбата с терориста и беше хоспитализиран.

По-късно австралийският премиер Антъни Албанезе посети мъжа в болницата, благодари му за смелостта му и го нарече „истински австралийски герой“. Генерал-губернаторът на Австралия Саманта Мостин, която също посети Ал-Ахмед в болницата, му предаде благодарността на крал Чарлз III от Великобритания.

Междувременно Властите в Сидни започнаха да премахват цветя и свещи от района пред павилиона на плажа Бонди, за да поставят постоянен паметник на мястото на терористичната атака от 14 декември, съобщи The Sydney Morning Herald, позовавайки се на представител на градския съвет на Уейвърли.

„Дискусиите с еврейската общност по този проект ще се проведат скоро, но вече имаме многобройни предложения как да почетем паметта на загиналите в тази неописуема трагедия“, каза представителят на градския съвет.

Отбелязва се, че работата „по демонтирането на импровизирания паметник“ ще се извършва в сътрудничество с представители на общността и по начин, който „запазва спомените за това как хората са отдавали почит на жертвите“. „Еврейският музей ще събира пощенски картички и други предмети, оставени в памет на жертвите. Цветните аранжировки ще бъдат изхвърлени с най-голямо уважение и грижа, а всички играчки ще бъдат дарени на нуждаещите се или желаещите да ги получат“, подчерта съветът.


  • 1 Факт

    0 1 Отговор
    Оръжията и устройствата за записване и проследяване трябва да имат регистрационен режим, собствениците да бъдат освидетелствани за психическа годност всяка година!

    06:36 22.12.2025

  • 2 pycлямска

    1 3 Отговор
    держава

    06:41 22.12.2025

  • 3 Офанзивен дефанзив

    4 0 Отговор
    "внимателно са планирали атаката в продължение на месеци, обучавайки се и изработвайки взривни устройства и знамена на ИДИЛ".
    Обучавали са се месеци и накрая 4 устройства не са се взривили? Явно тези двамата са абсолютни примитиви! За щастие на всички останали хора, които са били на плажа! Такъв късмет се случва веднъж в живота!

    06:43 22.12.2025

  • 4 Давид

    4 2 Отговор
    То и кулите в Америка бяха ударени от примитивни араби. Зад всичко това стои мосад. Най жестоките палачи на евреите са самите евреи.

    06:52 22.12.2025

  • 5 Миролюб Войнов, любопитен

    3 3 Отговор
    Caлам алейкум.....
    Не разбирам какво правят евреите в Австралия, какви черни шабаши правят в чужда държава и пачему не са в родната си Палестина ?
    Aлейкум салам 😁

    Коментиран от #7

    06:54 22.12.2025

  • 6 Има зло

    1 2 Отговор
    Клането е извършено от МОСАД, за да обвинят пап Иран. Полицията не се е намесила в продължение на 20 Мин. Участъкът е на 200 метра.

    07:04 22.12.2025

  • 7 Естествено

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "Миролюб Войнов, любопитен":

    Не всички евреи са ционисти. Има и нормални.

    07:09 22.12.2025

