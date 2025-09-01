Джанлуиджи Донарума акостира в Манчестър Сити

Вратарят на италианския национален отбор и досегашен страж на Пари Сен Жермен – Джанлуиджи Донарума, официално се присъедини към редиците на Манчестър Сити. Новината бе потвърдена от авторитетния трансферен гуру Фабрицио Романо, който разкри детайли около сделката.

Сделката за 26-годишния страж възлиза на внушителните 39 милиона евро – сума, която подчертава високата оценка за качествата на Донарума.

Италианецът се присъедини към ПСЖ през лятото на 2021 година, а договорът му с парижани бе валиден до края на юни 2026 г. През изминалия сезон Донарума изигра цели 47 срещи с екипа на френския гранд, като успя да опази мрежата си суха в 17 от тях. В останалите двубои допусна 43 попадения, но въпреки това демонстрира стабилност и класа под рамката.