Байерн Мюнхен и Челси се договориха за трансфера на сенегалец

Байерн Мюнхен и Челси са договорили за втори път трансфера на Николас Джаксън в германския шампион. Преди няколко дни двата клуба си стиснаха ръцете за наем на сенегалеца на стойност 15 милиона евро и опция за евентуалното му закупуване срещу още 65 милиона евро.

Лондончани обаче в последния момент блокираха трансфера. Днес Байерн и Челси отново подновиха разговорите и според последните информации отново са стигнали до споразумение.

Според Фабрицио Романо наемът е за 16,5 милиона евро, а новият елемент е, че в договора опцията за закупуване вече е задължителна за Байерн през следващото лято.

Мат Уоу от “Дейли Телеграф” доуточнява, че през следващото лято Байерн е задължен да плати още 65 милиона евро. Така общата стойност на трансфера ще достигне 81,5 милиона евро.

Джаксън вече се е споразумял с Байерн за 5-годишен договор.